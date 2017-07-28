多伦多国际机场地勤人员罢工

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在地勤人员工会以95%的票数通过罢工决议后，星期四夜里加拿大最大机场多伦皮尔逊国际机场的7百名地勤员工开始罢工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，这些地勤员工都属于在多伦多国际机场为包括Air Transat, Air France 和 British Airways在内的30家民航公司提供地勤服务的Swissport公司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

负责搬运行李的员工往往干不了几个月就辞工 © CBC

参加罢工的地勤员工包括行李员、货运员、机舱清洁员、飞机停靠和离开航站楼的地面导向和服务人员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然皮尔逊国际机场当局表示有应对地勤员工罢工的应急计划，但仍然建议民航乘客与自己的民航公司联系、以了解自己要乘坐的航班是否会受到地勤员工罢工的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

地勤员工工会 Teamsters Local 419 的负责人表示，他们罢工的目的是向资方Swissport公司施加压力，迫使其认真听取工人的呼声、与地勤员工工会进行有诚意的谈判；并表示不会采取阻碍民航乘客登机或者是飞机起飞的行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Swissport公司负责运营工作的副总裁Pierre Payette表示，公司方面一直在诚心诚意的与工会进行谈判，并在星期二把公司最新劳资协议草案发送给所有的工会会员，敦促他们投票接受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada