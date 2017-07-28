2/3家长愿出钱让孩子搬出去自住

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由于各种各样的原因，本来18岁以后就应该自己独立生活的加拿大青年人中有很大部分继续住在父母家里，实际上年龄在20岁到29岁之间的加拿大年轻人中有至少42%仍然住在父母家里与父母一块生活，而这并不是这些年轻人和其父母们的最喜欢的生活方式。

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据加拿大广播公司的报道，根据加拿大帝国商业银行出资请安格斯雷德Angus Reid Forum民意测验公司做的最新调查，有三分之一的加拿大父母愿意出钱让子女们出去自己独立生活，这些有经济能力的父母愿意拿出的现金礼物的钱数平均是2万4千1百25加元。具体的现金礼物金钱取决于父母的经济实力。

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给子女多少钱

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多数加拿大父母愿意给子女现金让他们搬出去住 © Shutterstock

年收入超过十万加元的加拿大父母愿意给孩子的现金礼物平均钱数是4万零5百58加元；那些年收入低于十万但高于五万的加拿大父母愿意给孩子的现金礼物钱数平均是1万7千9百26加元。

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参加6月份安格斯雷德公司上述市场调查的有3021位从加拿大全国各地区随机抽选的加拿大人；这个市场调查问卷中问了许多加拿大人是否了解有关给子女钱财礼物的法规方面的问题。

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加拿大法律和税法在给子女的钱财礼物方面的规定与美国有许多不同之处，最主要的不同是子女收到来自父母的钱财礼物不用纳税。

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四分之三和三分之二

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那些有18岁以上子女的加拿大父母中有超过四分之三的人表示，如果能让子女搬出去自己独立居住或者是结婚，他们愿意给子女现金作为礼物；有三分之二的加拿大父母表示宁愿拿出现金给子女让其搬出去独立居住、也不愿意不给子女现金而是让他们继续住在家里。

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在加拿大虽然父母拿出现金作为礼物送给子女没有税务后果，但加拿大帝国商业银行的理财专家高伦贝克Jamie Golombek 的告诫是，父母们在决定给子女多少现金作为礼物前要先做好自己的退休和养老财务计划，不要因为给子女大笔的现金礼物而让自己退休后的生活出现困难。

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给现金礼物的好处

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高伦贝克同时指出，有经济能力的父母不是等到去世之后再把财产作为遗产留给子女、而是在生前就把部分财产作为现金礼物送给子女，这样做有降低遗产税和遗嘱执行费的好处。

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大温和大多的房价早就超出中产打工者的负担能力 © Brian Snyder/Reuters

在加拿大最大城市多伦多和第三大城市温哥华的房价已经远远超出中产阶层打工者工薪收入可负担范围的情况下，有越来越多的婴儿潮一代人在帮助自己的子女支付购房首付。

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加拿大房贷专家哈里森说，在多伦多和温哥华这样房地产非常昂贵的城市，至少有一半购房的年轻人的购房首付是父母和祖父母代为支付的。

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加拿大广播公司记者报道说，22%首次购房者的购房首付来自家长的现金礼物，9%来自家长借给他们的现款；而家长给子女购房首付的钱或者来自其多年的储蓄、或者是来自其房产担保的信用账户。

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市场分析师麦克唐纳认为，加拿大婴儿潮一代父母觉得他们赶上了高等教育几乎免费、找工作容易、购房便宜、退休金丰厚的好时代，所以有责任帮助自己的子女们买房，特别是在多伦多和温哥华这样房价疯狂上涨的城市。

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RCI with CBC

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