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加拿大海关官员10年来仅开枪18次

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 28 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司的 Kathleen Harris  报道说，自从加拿大政府在10年前，也就是 2007年 7月开始给海关部分人员配备武器以来，加拿大的海关边防官员总共开枪18次。

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根据加拿大边境服务局（CBSA）向CBC新闻部提供的数据，在开枪的情况中，有6次是对受伤的动物实行安乐死，还有1次是为了抵挡一只扑上来袭击海关人员的狗。

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海关和移民部雇员工会 （Customs and Immigration Union t）的主席让·皮埃尔·福尔廷（Jean-Pierre Fortin）表示，新出来的数字很“重要”，这些年来，边防官员的作用已经发生了巨大变化，现在重点放在国家安全、反恐怖主义和执法上，以前的主要工作是收关税。

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他说，说到底，我们处于保护国家的最前线，配备枪支能具有威慑力。

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机场带枪

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海关和移民部雇员工会正在对加拿大政府施加压力，要求在加拿大的机场扩大可带枪人员的范围。

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在加拿大的机场，目前只有一部分海关官员在 “具体和有限的情况下” 可以携带武器，而在美国和其他国家的机场，大多数海关人员都配备武器。

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© CBC

工会主席福尔廷说，我们认为政府目前的做法是错误的，应该有更多的机场海关人员可以带枪，这将可以加强防范恐怖袭击的能力。

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另外，海关雇员工会还希望看到加拿大有一支专门的武装巡逻队，像美国那样巡逻边界。

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不过，福尔廷说，但到目前为止，他还没有看到联邦政府作出任何积极的反应。

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2007年开始配枪

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2006年，加拿大政府在预算中为以后10年的武装海关人员项目预留了10亿加元，其中包括基础设施和培训的费用。

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自2007年以来，CBSA已经对6,880名海关官员进行培训，并配备了防御性装备，其中包括值班枪支、胡椒喷雾器和警棍。

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© Darren Calabrese/Canadian Press

加拿大广播公司报道说，这个项目去年的成本约为3830万加元，其中包括监督、设备、培训、基础设施和运作成本，如保安、劳资关系、海关官员的健康和福利。

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每天处于危险中

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CBSA 的发言人巴雷·坎贝尔（Barre Campbell）表示，海关边防人员每天都处于风险之中，每天都有可能接触到被禁的武器，和高危险的个人。

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他说，武装海关人员项目为我们的官员提供了训练，使其能够在必要时使用武力，确保自己、旅游者和其他人的安全。

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他接着说，一线海关官员的角色是确保合法贸易和旅游的顺利进行，同时通过自己的“技能、工具和良好判断力”来评估当时的情况，保证加拿大边界的安全。

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CBSA的发言人巴雷·坎贝尔最后表示，边防人员开枪次数少，证明了CBSA培训计划的成功，海关官员具备足够的评估风险的能力。

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他还说，所有的开枪事件之后都会经过彻底审查，以确保没有破坏相关法规。

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（RCI with Kathleen Harris /CBC）

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