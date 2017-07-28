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城市规划新趋势：停车场正在慢慢消失

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 28 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大和美国的城市里，稍大一点的建筑通常都附有停车位，而大厦和商场周围的停车位看上去更是似乎无边无际，把房子本身显得像是水中孤岛一般。但是CBC财经记者皮蒂斯（Don Pittis）说，加拿大的城市规划正在转型，停车场正在慢慢消失，尤其是在多伦多和温哥华等大城市。

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有些反应慢的房地产开发商已经吃了亏。约克大学商学院房地产与基建研究中心负责人麦凯勒（James McKellar）说，他认识的一位开发商，卖出了所有的公寓，但是最后还剩120个停车位没人要。这个损失可谓惨痛，因为建一个停车位需要花费大约65000加元。

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(STAN HONDA/AFP/Getty Images)

年轻一代都市人的生活方式推动改变

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加拿大过去半个多世纪的城市规划都是为开车着想的。许多城市都对盖楼必须包括多少停车位有规定。麦凯勒工作的约克大学就是典型的例子。该校建于多伦多市大举扩张的上个世纪六十年代，离当时的市区很远。皮蒂斯至今记得小时候父亲带他去参观新校园，看到“无边的停车场大海环绕着几栋楼”。

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但是现在越来越多的都市年轻人不再愿意每天开车跑那么远。他们住在城里，出入靠自行车、公交车和优步。市中心停车位难找？他们干脆不用了。即使是年纪大一些市民也有许多人不再开自家的车，而是依赖Zipcar、Car2go 等汽车共享服务。麦凯勒说，这些服务的用户达到一定数量以后就非常方便了，基本上随时随地可以满足需要。

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雇主也在变

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仅仅在十年前，是否开车上班很多时候也由不得你，因为公司离家远。但是麦凯勒说，现在好工作越来越集中在市中心。例如电讯服务公司Telus, 为了吸引年轻人才还特意加强了在多伦多、温哥华、卡尔加里、渥太华等城市的市中心业务。

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这种“反汽车潮流”迫使市政当局迅速做出改变。一些城市已经取消或降低了对新建房屋的停车位数量要求。多伦多市新盖了几栋没有停车位的公寓楼。最有代表性的“大学路RCMI公寓楼”，楼内有300个自行车位，还提供汽车共享服务，但是却没有停车场。

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小城停车不是问题。（CBC）

中小城市的汽车文化还会存在下去

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这似乎是未来大都市住宅的发展趋势。但是加拿大的中小城市在未来很长时间里还是会继续依赖私家车。这是因为，“反汽车潮流”背后有两大推手：高昂的停车费用和便利的公共交通。但是在地价便宜的小城市，到处都是大片的免费停车场，但是想要用公交车或共享车代步却很不方便。

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《改变多伦多》一书的作者道格.扬（Doug Young）说，改变已经开始，但是现在的加拿大还分为两个部分。一个是居民继续依赖汽车、停车便宜或免费的地区，一个是开车越来越昂贵、越来越不方便的城市地区。

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