大批海地人越过加美边境进入魁北克省

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最近一段时间在加拿大魁北克省边境小城圣贝尔纳-拉考勒（Saint-Bernard-de-Lacolle），偷越加美边境进入加拿大的海地人越来越多。当地居民说，他们几乎每天都能见到偷渡者，人数从十几个到百余个不等。

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当Radio-Canada记者Émilie Dubreuil闻讯前去采访时，当地的加拿大边境服务署官员和加拿大皇家骑警拒绝透露有关情况，因此上述数字无法得到证实。但是村民说，加拿大皇家骑警近来在当地增派了人手，加拿大边境服务署还在边境检查站附近租了空房，用来安置越境者。几辆校车也被租用，每天往返几次，把偷渡者从临时住处送到60公里以外的蒙特利尔市。

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2010年海地大地震后，美国政府向海地难民提供临时保护，允许他们在美国境内合法工作。但是特朗普已经表示将从2018年1月起取消海地难民的临时身份。届时他们将面临驱逐。据估计他们的人数为大约58000人。

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（RCI avec Radio-Canada）

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