保护海洋生态需要吃货们的帮助

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加拿大近海水域正受到欧洲绿蟹的威胁。这种欧洲螃蟹虽然体积小，但繁殖力和适应能力很强，能够在较短的时间里抢夺吃掉其他海洋鱼类作为食物的海洋植物、甚至还会吞噬其他海洋生物如牡蛎，蛤蜊和贻贝。

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十大坏物种之一

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据加拿大广播公司记者的 Frances Willick报道，加拿大海洋渔业部把欧洲绿蟹称为世界上10个最不受欢迎的物种中的一个，因为欧洲绿蟹具有打破海洋生态系统平衡的很大破坏力。

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欧洲绿蟹繁殖和生存能力极强 © Oliver Woods/Parks Canada/Canadian Press

欧洲绿蟹最早是1951年在加拿大新布伦瑞克省南部海域被发现的，随后出现在新斯科舍省、爱德华王子岛省和纽芬兰省这几个大西洋沿海的加拿大省份，甚至现身加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省近海水域。

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肉壳分离不易

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虽然螃蟹可以说是餐桌上的美味食品，但由于欧洲绿蟹个头小、肉少，特别是从螃蟹腿和螃蟹壳里取出肉不容易，所以一直没有像大个头的温哥华雪蟹那样成为海鲜市场上受欢迎的食品。

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不过，现在这种情况恐怕要改变了。因为美国缅因州的食品专家发现了把欧洲绿蟹去壳取肉并变成美味拉美馅饼的工艺。

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嘉乐迪Joseph Galetti在缅因大学做研究生时参与研制了这种用欧洲绿蟹肉制作拉美馅饼的研究项目；他和同事们让87位参加实验的志愿者品尝用欧洲绿蟹肉制作的食品，这些参加食品品尝实验的志愿者们对欧洲绿蟹做成的食品反应很不错，他们中63%的人表示，如果用欧洲绿蟹肉制作的拉美馅饼上市销售，他们会购买。

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欧洲绿蟹个头很小 © Tori Weldon/CBC

绿蟹肉虽然好吃，但从这不到10厘米大的小螃蟹身上取出肉可不是件容易事，用手工取肉既困难又费时，成本太高；所以美国缅因州大学的研究者们研制用自动化器械从欧洲绿蟹身上取肉；正在研制的绿蟹肉壳分离技术有真空分离法、离心力分离法、棍杖挤压法等。

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绿蟹食品前景好

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除了用绿蟹肉做拉美馅饼之外，还以用其制作蟹肉酱、蟹肉丸子，汤，馅料和香肠。

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现在嘉乐迪为总部设在加拿大新斯科舍省 Lunenburg市的世界知名水产公司High Liner Foods工作；他认为绿蟹肉海鲜食品如果在市场上推销成功，这会有助于大量减少并消除欧洲绿蟹这种外来入侵物种的数量，进而保护加拿大近海海域的生态平衡。

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