试手谷歌趋势 – 数据后面的故事

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上个星期的节目里介绍了2017 纽约时报Best Seller 《每个人都撒谎 – 大数据、新数据和网络能告诉的真实的我们》。这本书利用谷歌趋势的大数据向人们展示了谷歌趋势里发现的真实人性。

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今天，我们也尝试利用谷歌趋势来看看作为写新闻故事的人该如何利用谷歌大数据，看看会有什么有趣的发现。

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当然我们不清楚作者使用的具体方法论，不是利用书的作者塞斯. 斯蒂芬 – 达维德维茨 （Seth Stephens-Davidowitz）博士一样的方法。如果这么简单，塞斯博士也不用花费数年时间内来研究这些数据了。

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我们尝试着从3个观察角度来使用谷歌趋势的数据。

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加拿大

作为媒体，最简单的使用谷歌趋势，Google Trends来了解国家和社会的方法就是利用谷歌趋势的国家类别。

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我们可以看到，首先和所有的国家类似，加拿大人在网上搜索最多的还是facebook和谷歌。大量人是会使用谷歌来搜索谷歌的，这个习惯看来还是未变。

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另外我们可以看到，加拿大人对天气的兴趣很大，超过对Youtube的兴趣。这就是为什么像theweathernetwork.com这样以天气为唯一内容的网站仍然得到很高估值的原因。

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另外我们看到城市的搜索排名里，多伦多排在第一，蒙特利尔排在第二，卡尔加里第三，温哥华第四。这大约也就是加拿大各大城市的基本排名。

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一个有趣的现象是，事实上全球范围内，加拿大是美国之外对美国总统“特兰普”最关心国家。而且这种关心是持续的，即使在大选之后也热度不降。可以看到加拿大人对特兰普的关注超过搜索世界上最受欢迎的email系统，gmail。

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华人中文世界

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华人的中文世界在谷歌搜索上的表现是一个不容易了解的主题，应为谷歌搜索是按照国家而非语言分类的。

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但是如果我们利用中文关键字，我们应该能够确定搜索的是懂中文的华人用户。我尝试了一下，例如“移民”的主题，看看能发现什么？

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我们看到，首先移民的主题热度在2016年7月起到现在是在不断升温的。全球范围对移民感兴趣的中文母语国家/地区排名里，香港、台湾和中国大陆排在前3位。

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那么感兴趣的移民地区呢？应该澳大利亚第一、美国第二、加拿大第三，但是在人们的明确搜索意向中，应该是澳大利亚、加拿大、日本。

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中国情况

中国的谷歌数据是一个可以探讨的话题。被称为中国的谷歌的“百度”是不对外公开其数据的。虽然人们需要翻墙来使用谷歌搜索，但是也能通过这些数据了解一些有趣的现象。

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仍以移民主题为例。第一搜索热度还是攀升，而且谷歌竟然有省份排名，第一位是“青海”、而后是天津、贵州、甘肃、内蒙古，一些原来移民的主要来源沿海省份和上海北京等大城市，由于经济发展已经对移民没有像以前那么感兴趣了。

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当然，这里的一些使用谷歌趋势/google trends的了解只是初步的，很多有意义的数据结论等待挖掘。而且“数据新闻”也是一个现代新闻学的方向。

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