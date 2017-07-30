周日网络广播 2017-07-30

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各位网友，现在是我们的周日网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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美女道歉：在不知情情况下卷入炸弹案

© CBC

美国一位年轻女性站出来澄清她的音频和视频虽然与萨斯喀彻温省萨斯卡通市的恐怖袭击惊魂事件连在一起，但她对这一事件实在是毫不知情。据加拿大广播公司报道，这位美国姑娘名叫萨曼莎.费尔德Samantha Field，住在美国的北卡罗来纳州，是一位通过互联网提供配音服务的自由撰稿人。

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我知道会招人骂：当年抢救卡德尔的美军卫生兵开口了

© Michael Owen Baker/CP

十五年前在阿富汗，奥马尔.卡德尔的性命曾经被攥在“布玛大夫”手上。在飞离战场的直升机上，这个21岁的美军特种部队卫生兵完全可以不露痕迹地让重伤垂危的卡德尔死去。在后来的许多年里，他无数次扪心自问：在那两个多小时的飞行时间里，他奋力抢救这个少年到底是对是错？

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3. 试手谷歌趋势 – 数据后面的故事

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上个星期的节目里介绍了2017 纽约时报Best Seller 《每个人都撒谎 – 大数据、新数据和网络能告诉的真实的我们》,这本书利用谷歌趋势的大数据向人们展示了谷歌趋势里发现的真实人性。今天，我们来看看作为写新闻故事的人该如何利用谷歌大数据, 看看会有什么有趣的发现。

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BC省17岁女孩游泳横渡英吉利海峡

© CBC/Facebook

据加拿大广播公司报道，加拿大BC省科罗纳市的17岁姑娘艾米莉.艾普Emily Epp成为横渡英吉利海峡最年轻的不列颠哥伦比亚省人。

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5. 一起载入加拿大移民史和司法史的杀夫案

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© Ottawa Citizen

28岁的安吉丽娜.纳波利塔诺（Angelina Napolitano）在1911年的复活节周末用斧子劈开了丈夫的头。加拿大在过去一百多年中不止一次发生过全球关注的凶杀案，但很少有案件引发的舆论风暴能与纳波里塔诺杀夫案相比。在她被判绞刑后，一个美国医生甚至要求代她上绞刑架。此案的审判和后来的转折在加拿大移民史，加拿大司法史和加拿大女性研究中都是重要史料。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议, 祝您周日愉快！

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(RCI)

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一周图片报道

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本周直播视频

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