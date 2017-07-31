加拿大经济过分依赖房地产买卖费

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房地产行业一直是加拿大经济的主要支柱。但除了盖房子和装修房子会提升加拿大的GDP之外，买卖房子要缴纳的经纪人手续费等费用也为拉动加拿大的国民生产总值做出了不小的贡献。

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经济发展的引擎

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据加拿大广播公司记者贾克琳娜.汉森Jacqueline Hansen的报道，加拿大与买房和卖房有的关各种各样手续费产生的国民生产总值比农业、渔业、林业和狩猎业贡献的GDP加起来还要多。

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加拿大买房卖房的人要缴纳多种费用 © Graeme Roy/Canadian Press

在加拿大，买房和卖房有关的手续费如房地产经纪人费、土地转手费、土地测量费、房屋检验费、律师和公证费等费用加起来差不多占加拿大全国经济的2%；而根据加拿大统计局的数字，加拿大经济中农林牧副渔行业的国民生产总值加起来才不过是1.6%。

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由于这些与买房卖房有关的费用是与房产售价挂钩的，所以房价升高让这些要缴纳的费用也水涨船高的跟着上涨。

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水能载舟也能覆舟

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美国经济的增长也曾经很依赖房地产市场市值的猛升和与买房卖房有关费用的上升。但就是在2005年美国房地产市场崩盘前的房地产高峰期，美国与买房卖房有关的费用产生的国民生产总值也不过占美国经济的1.5%，远低于加拿大现在的2%的比重。

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在10年后的今天，美国房地产市场经历了由于次贷危机崩盘和随后复苏的10年，现在美国与买房卖房有关的费用产生的国民生产总值占美国经济的比重不到1%。

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加拿大中央银行终于出手上调利息率 © Chris Wattie/Reuters

加拿大的经济观察家们认为，今后几个月加拿大统计局的经济统计数字会显示，加拿大房地产市场在联邦政府及省市政府推出的房地产市场调控组合措施和加拿大中央银行上调利息率措施的综合作用下，加拿大以大多伦多地区和大温哥华地区为代表的热得疯狂的房地产市场已经开始冷却，房屋销售量的下跌和房产价格的下调会让与买房卖房有关的费用产生的国民生产总值占加拿大经济的比重下降。

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进入拐点

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除此之外，加拿大的房屋装修行业也会受到拖累。当房地产市场冷却，买房和卖房活动减少后，房主们的房屋装修活动也会减少，导致目前占全国经济2.6%的房屋装修行业在加拿大经济中的比重下降。

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专家们指出，许多加拿大人把房产当作投资，在房地产价格猛升时，他们愿意花钱去装修厨房和厕所以拉升自己的房产价值，但在房产价格下降的情况下，愿意花钱装修的人就少多了。

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央行行长波罗兹吹风说今年加息可能不止一次 © Fred Chartrand/Canadian Press

加拿大中央银行不久前已经把央行利率从0.5%上调到0.75%，而且吹风说今年可能还会继续加息。如果说加拿大中央银行长期实行的超低利率货币政策是拉升加拿大房地产市场的一个主要推手的话，那央行加息也会成为冷却加拿大房地产市场的主要推手。

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房奴们要小心了

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比如，如果购买75万加元的房产，在支付了10%的首付后，购房者的房贷供款负担会由于中央银行把利息率提升0.25%而每年多付1千加元；假设加拿大中央银行今年加息三次、每次上调利息率0.25%，则这位购房者每年要多付的房贷利息是3千加元。

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不要以为加拿大中央银行把利息率从0.5%上调三次到1.25%就是高利率了，从历史上看正常的中央银行利息率水平是在3%到5%之间；上个世纪80年代还出现过房贷利率20%的超高利率期间。

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20%的房贷利率简直是在用信用卡高利贷买房，那时的加拿大房奴们怎一个“苦”字了得。

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RCI with CBC

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