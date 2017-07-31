监狱是否应向囚犯提供网络服务

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被加拿大法庭判决触犯刑律被关进监狱的犯人是否应该有监狱提供的互联网服务，这是一个不断被提出来的问题。

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris的报道，加拿大监狱调查员Ivan Zinger在其调查报告中说，加拿大在2002年实行了禁止在监狱中使用私人个人电脑的政策，但现在电脑科技已经成为社会基本生活不可分割的一部分，继续限制监狱犯人使用电脑和上网与教育改造囚犯的目的相背离。

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Zinger的调查发现，加拿大全国联邦监狱系统平均每63名囚犯才有一台电脑，而且没有互联网服务。

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欧盟国家监狱囚犯普遍享有上网服务 © Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

相比之下，美国监狱系统从2009年开始准许囚犯使用电脑收发电子邮件，但告知囚犯们他们的电子邮件会受到监控。

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欧盟国家准许囚犯上网，不过对一些网站加以限制。

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比利时监狱则推出“监狱云服务” PrisonCloud项目，准许在押囚犯在自己监狱房间里打电话、上网、下载电影和视频（包括色情视频）。

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