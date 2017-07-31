早晨的噩梦：多伦多401高速重大撞车事故

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星期一早晨，加拿大最繁忙的高速公路多伦多路段发生两辆卡车相撞、造成一死一伤的重大撞车事故。

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两辆卡车相撞导致一人死亡一人受伤 © Tony Smyth/CBC

据加拿大广播公司报道，撞车事故虽然发生在401号高速公路多伦多Allen Road附近东向行驶路段，但由于一辆货柜车起火燃烧、而且有人死伤，警方不得不关闭了该路段附近的东向和西向快速路所有车道。

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结果是许多车辆被堵在401高速公路进退不得，星期一早晨众多在多伦多和附近地区上班的人遇到了重大的交通堵塞问题。

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这次撞车事故发生在早晨5点15分。

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