特鲁多呼吁公众为BC林火捐钱，但联邦不会“匹配”

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）敦促人们向加拿大的红十字会捐款，以帮助不列颠哥伦比亚省林火灾区的居民们，今年早些时候，在安大略省和魁北克省遭受严重水灾期间，特鲁多也曾向公众发出过类似呼吁。

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© Tina Lovgreen/CBC

加拿大广播公司报道说，然而，这次联邦政府不会相应“匹配”援助拨款，因为联邦的对等援助项目主要针对国际上的自然灾害，比如尼泊尔和海地的大地震，联邦政府呼吁加拿大人捐款，同时根据公众的捐款给出对等数额的援助款项。

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自从2004年以来，加拿大联邦政府已经为国际范围内的十几个严重自然灾害提供了 “匹配” 捐助，但是在加拿大遭受的自然灾害中，只有一次，即去年阿尔伯塔省麦克默里堡的大规模山火，联邦按照民间的捐款而进行了跟进，向加拿大红十字会拨出了1.045亿加元。

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（RCI with CBC）

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