芬太尼危机蔓延到多伦多，市中心上周4天死 4个人

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从上周四到周日（7月27-30日），多伦多市中心有4人因用毒品过量死亡，超过20人因毒品过量接受紧急抢救，警方发出警告，说如此密集的死亡事件很不寻常。

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但多伦多警方同时表示，与温哥华市相比，这个数字算是少的，温哥华在今年6月份一个月就有25人因毒品过量而死亡。

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BC省去年死935人

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加拿大广播公司报道说，2016年在不列颠哥伦比亚省（BC），芬太尼危机夺走了935人的生命，2016年12月，一个月就死了144人。

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根据B.C.省发布的最新数据，今年头4个月，全省已经有488人因毒品过量死亡，如果按这个速度发展下去，预计 2017 年BC省用毒品过量的死亡人数将超过1400人，比 2016 年的死亡人数大幅增加。

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© Rafferty Baker/CBC

多伦多需要警惕

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多伦多市在毒品问题第一线工作的一些人士，如多伦多南河社区健康中心（ South Riverdale Community Health Centre）的项目主任杰森·阿尔滕贝格（Jason Altenberg）表示，虽然目前多伦多还不能用“危机”这个词，但现在的数字令人震惊，人们不能对此麻木不仁。

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上个周末，在有第4人因用毒品过量死亡后，警方发布了公共安全警告。

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多伦多市长庄德利（John Tory）也在周日发表声明，对多伦多的毒品过量问题表示担忧。

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他说，每一次有人用毒品过量死亡，都是一场悲剧，都会对家庭、朋友和整个社会带来影响。

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多伦多的医疗卫生官艾琳·德·维拉（Eileen de Villa）医生也表示，她对多伦多用毒品过量人数的上涨 “非常担心”。

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她说，自从2004年以来，多伦多毒品过量导致的死亡人数增加了 73%。

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含芬太尼的毒品

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加拿大广播公司报道说，多伦多警方还未能就上周末死者的死因作出最后定论，但调查人员怀疑死亡可能与含芬太尼的海洛因有关。

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芬太尼效力强大，其他毒品中哪怕含一点点也有可能致命。

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上个周日，多伦多警官康斯坦克雷格·布里斯特（Craig Brister）说，在一夜之间就有3人因用毒品过量接受抢救，其中已经有1起被证实与芬太尼相关。

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多伦多今秋设3个安全注射点

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© Courtesy of Canadian Drug Policy Coalition

今年 3 月份，多伦多市公布了一项针对毒品问题的行动计划。

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今年秋天，全市将开设3个安全注射点，而且这一行动计划将向省级进一步扩大。

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杰森·阿尔滕贝格说，他希望这一计划能够走得更远一些。

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他说，当初我们决定要开设受监督的毒品注射服务时，还没有出现现在这样的情况，而在目前的情况下，3个安全注射屋够还是不够，很难说。

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© Rafferty Baker/CBC

社会工作者们同时指出，很多瘾君子因感到耻辱，或害怕受到刑事起诉，而不愿意去受 人监督的安全注射屋。

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多伦多医疗卫生官艾琳·德·维拉说，最近的一项地方调查发现，80% 的瘾君子注射毒品时是自己一个人，这种无监督的情况更容易发生用毒品过量。

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杰森·阿尔滕贝格说表示，应对危机是重要的，但我们需要一个更为长期的解决方案。

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（RCI with CBC,CP）

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