需求大增：加拿大北极研究站即将落成

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在经过了10年的策划、建设后，加拿大位于努纳乌特（ Nunavut）地区的新北极研究站High Arctic Research Station 已经接近完成，将为科学家们提供研究北极的新的“途径”。

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负责该研究站运作的大卫·斯科特（David Scott）表示，尽管研究站的主楼还需要几个月才能完成，但这个研究中心已处于“大部分可以运作”的地步，研究人员们从去年就已经开始在这里生活和工作。

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© Kate Kyle/CBC

他说，对北极研究的需求正在不断增加，去年已经有大批加拿大和世界各地的科学家来到这里。

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新北极研究站是加拿大联邦政府在2007年预算中的一个项目，是加拿大前总理斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）北极战略的核心内容，这个研究所将成为科学研究人员研究北极的一个基地。

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加拿大广播公司报道说，这个研究站的建设费用约为2.5亿加元，每年的运作费用为2650万加元，最多可以一次接待44名科研人员入住。

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（RCI with CBC,CP）

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