前加拿大驻华大使：加拿大政府在加中关系上用心愿代替计划

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加拿大政府正在和中国进行自由贸易协定探索性会谈，同时也在努力平息公众和企业界的担忧和疑虑，包括在知识产权、透明度、大宗淡水出售和人权等领域。但是前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）认为，被公开的政府有关资料更像是推销文，是在“用希望和志向代替切实的计划。”

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加拿大政府今年以来就加中自由贸易谈判进行了广泛的咨询，不仅和企业界，也和学术界、专业协会、工会、原住民团体及非政府组织开会讨论，征求意见。CBC通过信息公开法从加拿大外交部获得了几份有关文件。

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根据其中一份咨询结果纪要，加拿大企业界总的来说对加中自由贸易协定是支持的，但是对有些问题的疑虑连加拿大政府也承认不容易消除。例如关税以外的贸易壁垒，技术质量标准，知识产权保护，透明度，和中国国企公平竞争的环境。尤其是知识产权和公平竞争环境这两项被列为难题。

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前加拿大驻华大使：对加拿大政府没信心

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马大维曾在2009年到2012年期间担任加拿大驻中国大使。他在接受CBC记者Susan Lunn采访时说，最让他感到吃惊的是在这些材料中看不到加拿大政府对华政策的总体计划。他认为，加拿大政府还没有看清发展加中关系的挑战有多大。

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特鲁多和其他政府官员谈到加中关系必强调加中贸易。但是马大维说，和中国发展关系不仅是贸易政策问题。这是一个非常复杂的外交政策问题，比我们过去处理过的任何问题都要复杂得多。而咨询会议的文件给他的感觉是加拿大政府似乎还没有明白这一点。

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什么叫“进步的/革新的”（progressive）贸易？

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记者获得的加中关系公开咨询会议的材料之一是一份35页的“问与答”。问题自然是加拿大公众最经常产生的疑问。对“加拿大如何表达对中国人权的关切”这个问题的回答占了3页纸，用13个着重号标出重点，还举出特鲁多向中国领导人提出人权问题的9个例子。

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马大维评论说，这里面没有计划策略，只有一份清单，意思是“别担心，我们提了”。这是不够的。

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© PC / Adrian Wyld

这份问答文件还说，在正在进行的加中探索性会谈中，双方将讨论如何为签署一份“进步的21世纪贸易协定”共同合作。

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“进步的”（或“先进的”）一词也频频出现在加拿大官员谈与其他国家的自由贸易谈判的讲话和公告里。按照这份文件最后一页的解释，它的意思是包括关于劳工权益、性别平等和环保“强硬条款”的自由贸易协议。

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但是马大维说，他没见到在和中国的贸易谈判中有这些内容。“这也太牵强了。这是在拿希望和志向来代替切实的计划。”

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加中自由贸易将促进加拿大农业发展，增加农产品出口

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除了解答公众的疑问，这份文件还举出加中贸易将会给加拿大经济带来的好处，例如促进农业发展，增加农产品出口。中国对农产品需求量很大，但是关税也很高。目前加拿大小麦出口到中国要交65%的关税。

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马大维说，加拿大外交部的这些文件可以用在任何有点争议的、可能威胁到加拿大经济的自由贸易谈判上。但是这是在和中国打交道。他看不到这些文件中有什么新意或深刻的思考。

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（RCI with CBC）

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