加拿大总理特鲁多探访BC省山火灾区

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多星期一（7月31日）前往BC省威廉姆斯湖（Williams Lake）。这个地区在过去几个星期里遭受严重山火，最多时有5万人疏散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多首先去看望在威廉姆斯湖帮助救灾的军人和加拿大皇家骑警，然后和BC省山火预防部门的官员见了面。他代表全体加拿大人向军人、警察和消防队员表示感谢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© PC / CP/DARRYL DYCK

当地时间星期一下午，特鲁多乘飞机查看周围发生山火的地区。在过去一个月里，BC省发生十几处山火。威廉姆斯湖的居民在疏散12天后，上个星期四刚刚被允许返家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个名叫Jim Beck的当地居民说，特鲁多早就该来了。他应该来看看这里的人都遭受了些什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada