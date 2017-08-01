Photo Credit: Sebastian Leck/CBC

公司企业摒弃办公室，员工上班越来越灵活

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 1 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Buffer 是一个社交媒体公司，这个公司在2015年关闭了位于旧金山的办公室，现在所有的雇员都是“远距离”工作，有的在自己家里工作，有的在咖啡馆里办公…

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海利·格里菲斯（Hailley Griffis）是该公司在多伦多市的公共关系协调员，她表示，这样的工作方式让雇员们感到更幸福，因为你可以整天在自己的家人身边工作，在一个让你感到舒服的环境中工作。

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加拿大广播公司的Sebastian Leck报道说，格里菲斯出生在渥太华，也曾经在旧金山的办公室工作过，办公室关了，她回到渥太华，现在，她有机会更多地见到父母。

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格里菲斯的营销团队每 6个月举行一次面对面的会议，在不同的城市举行，公司每年会在一个避暑胜地举办一次全公司聚会，以增加公司雇员之间的沟通， 今年是在马德里。

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除此之外，格里菲斯每天在自己位于多伦多市中心的小公寓里工作，通过视频和网络与同事们联系。

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© Buffer

越来越多加拿大人在家里工作

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当然，像 Buffer 这样不再要传统办公室，让雇员自己选择工作时间和地点的公司正在迅速增多。

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根据加拿大统计局2010年的一个报告，在2008年，170多万加拿大人每周至少一次在家工作，比2000年的数字增加了近23%。

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而今年3月的另外一项调查发现，在1,600名接受调查的加拿大商界人士中，47% 的人一半以上的时间不在办公室工作，11%的人完全是在家里工作。

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安大略省金斯顿市皇后大学（Queen’s University ）的商业教授桑迪·斯台普斯（Sandy Staples）说，技术的发展正在促使越来越多的公司企业放弃传统的办公室。

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公司企业节省成本

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让雇员自己找地方上班，显然可以让公司企业节省大量的“硬件”运作成本，包括租用办公室的费用、照明取暖的成本、工作场所的保险等等。

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Amy Laski © Sebastian Leck/CBC

多伦多的艾米·拉斯基（Amy Laski）是网上公关公司Felicity PR的创始人，她的公司有30多名雇员，全部在自己家里工作，大多数人在多伦多，一个人在BC省，两个在蒙特利尔市。

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拉斯基说，我们不必为办公室花钱，不必花电费，员工们节省了为上班在交通上浪费的时间，大大有利于我们这样的小公司与那些有实体办公室的大公司进行竞争。

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另外，她也可以一边工作，一边和自己的3个孩子在一起。

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没有固定上班时间

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Automattic 是 WordPress.com 的母公司，在全球范围内有565名员工，其中有37名雇员在加拿大，几乎所有的雇员都是自己选择工作的场所。

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这个公司每个月向员工提供 250美元的津贴，算是办公费用，员工可以去和别的人合租一个工作空间，若是喜欢在咖啡馆里工作，就用这些钱来买咖啡。

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Automattic 在多伦多的网站开发员穆哈默德·加达 （Mohammad Jangda）基本上在家里工作，由于公司不跟踪每位员工的工作时间，他有时可以一直睡到上午10点，然后一口气工作到凌晨3点，他说自己喜欢这样的工作时间，可以完成大量工作。

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Mohammad Jangda © Sebastian Leck/CBC

加达表示，公司的这种开放透明的文化，使工作变得更轻松，所有的会议都在网上进行，员工们在网上讨论各个项目或新的主意。

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员工工作更卖劲

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传统公司的不少经理担心不监督员工，员工就会偷懒，不好好工作，但研究表明情况恰恰相反。

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皇后大学的教授桑迪·斯台普斯说，研究发现，让人们在自己喜欢的环境里工作，效率更高，员工愿意做更多的工作，而且公司企业是很更容易评估一个员工做了多少工作的。

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Automattic 公司的穆哈默德·加达说，由于不用去办公室，他经常是一醒过来就马上坐到电脑旁工作，有的时候干了一整天才发现自己既没有洗澡，也没有吃饭呢。

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（RCI with Sebastian Leck/CBC ）

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