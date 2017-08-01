朝鲜如开战加拿大难以独善其身

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美国总统特朗普刚上台时曾经寄希望于中国国家主席习近平会采取比过去中国领导人要积极的态度制约朝鲜、迫使金正恩政权停止其核武器计划，但现在这个希望似乎变成了失望。特朗普表示，如果中国靠不住，则美国会自己动手解决朝鲜核武器问题。

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朝鲜领导人金正恩年纪轻轻就敢与美国叫板 © KRT/Associated Press

朝鲜半岛成火药桶

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国际政治专家们认为，朝鲜领导人金正日是个不挑起点国际事件就不舒服的狂人，而美国总统特朗普又是个不按常理出牌的火爆脾气，这两个人碰到一起让朝鲜半岛爆发战争的可能性变得非常现实。

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据加拿大广播公司记者Murray Brewster的报道，美国总统特朗普最近多次表示要采取有效措施、包括采用军事手段解决长期拖而不决的朝鲜核武器问题，因为朝鲜正在研制的战略核导弹已经威胁到美国的安全。

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金正恩在最近一次远程导弹试验后宣布，朝鲜远程导弹已经具有涵盖包括芝加哥在内的美国中西部主要城市的能力。

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朝鲜不顾国际社会的反对连续进行导弹试验 © Lee Jin-man/Associated Press

加拿大可能被拖入战争

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远在太平洋彼岸的朝鲜与美国交恶，如果特朗普政府真的把武力解决朝鲜核武器问题的威胁付诸行动，则加拿大可能会被拖入战争。

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多虽然强烈谴责金正恩政权不断进行远程导弹实验是挑衅和不负责任的行为，但对一旦美国武力解决朝鲜问题会产生的后果和加拿大要面对的选择基本上采取了沉默态度。

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虽然大多数国际政治专家们不认为朝鲜会有计划的把加拿大的主要城市定为其核导弹的袭击目标，但朝鲜那半生不熟的远程导弹技术可能会在打击美国目标时出偏差导致其核导弹落在加拿大境内。

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十多年前保罗.马丁的加拿大自由党政府宣布不参加美国里根政府推出的星球大战反导弹系统，现在的特鲁多自由党政府继续实行同样的不参加美国反导弹系统的政策，这让加拿大暴露在朝鲜远程核导弹的威胁之下。

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没有免费的午餐

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加拿大联邦议会反对党保守党表示，保守党如果执政会根据新的国际威胁加强与美国的战略合作以保护加拿大的利益。

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不过，美国哈德逊研究所Hudson Institute的战略分析专家维茨Richard Weitz认为，从加拿大的民众到决定政策的政治家都把靠美国的核保护伞搭顺风车当作是理所当然的事情。

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但天下没有免费的午餐，加拿大要想得到美国核保护伞和反弹道导弹系统的保护，则需要出钱出力的参加美国的反导弹系统。

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朝鲜常规部队的战斗力不可小觑 © CBC

常规战争也不好玩

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除了朝鲜的核导弹威胁之外，如果美国对朝鲜采取军事打击行动，朝鲜半岛爆发常规武器战争，则联合国可能会要求加拿大像1950年到1953年的朝鲜战争那样参加17国联军打击朝鲜。

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加拿大虽然没有法律义务派军队参加美国和韩国联军针对朝鲜的军事行动，但面对美国和联合国要加拿大参战的要求，加拿大很难拒绝。

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加拿大前联合国裁军问题大使罗什Douglas Roche认为，目前美国特朗普政府在朝鲜核武器问题上的选项有4个：一个是用军事手段彻底摧毁朝鲜的军事力量，一个是采用精确打击的军事手段销毁朝鲜的核武器、战略导弹等核设施，第三是采用针对朝鲜领导人金正恩等主要领导人的“斩首”军事行动，第四是用国际谈判的手段解决问题。

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罗什仍然对特朗普政府和金正恩政权最后会选择谈判手段解决问题抱有希望。

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