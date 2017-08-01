前省长克拉克：要把母亲角色补回来

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不列颠哥伦比亚省由于省选失利被新民主党–绿党联盟夺走执政党资格后宣布辞职的BC省自由党领袖克拉克说，她离开政坛后她要给儿子当个好妈妈。

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据加拿大广播公司记者Lisa Johnson的报道，在上个星期五宣布辞职后克拉克不但首次公开会见记者、而且是与在中学上11年级的儿子 Hamish Marissen-Clark一块出现在记者面前。

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克拉克说，从政生活、特别是作为不列颠哥伦比亚省省长执政6年多是令人难以置信的人生旅程、而且她干成了不少事情。她今后会继续尽自己所能为社会服务，但现在还没有决定会从事哪方面的工作。

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克拉克承认5月9日大选结束、她领导的自由党差一票没有获得议会过半数席位的消息公布后，她心里就已经知道是该离开政坛的时候了；在新民主党和绿党联手在省议会投不信任票让自由党下台后，她决定公布自己辞职的决定。

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2013年5月克拉克赢得省选时与儿子看电视新闻 © Jonathan Hayward/Canadian Press

当记者问克拉克的儿子Hamish对他母亲辞别政坛的决定有何想法时，这位腼腆的中学生看着自己的母亲有点脸红的说，6年半的时间很长，差不多是他少年时代的绝大部分时光；今后母亲能常在身边的日子一定很酷。

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但克拉克半开玩笑的说，她会常唠叨着督促儿子好好做作业。

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