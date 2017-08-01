加航虽常有负面报道但利润创纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大新闻社报道，加拿大最大的民航公司加拿大航空公司公布的第二季度财务报表现实，加航盈利3亿加元，比去年同期的1.86亿加元的盈利水平猛升了61%，打破了加航以往的盈利记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大航空公司说，第二季度盈利的增长主要来源于营业收入的增加和对成本的控制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PEI省10岁男孩Cole Doyle因为加航超卖而无法登机 © Nicole Williams/CBC

加航的营业收入从去年第二季度的34.6亿加元增加到今年第二季度的39.1亿加元；而每个机舱座位平均每英里飞行成本减少了3.5%，超过了原来减少单位成本1.5%到2.5%的预期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去一年媒体多次报道了加航为增加收入而超卖机票，导致花钱买了机票的乘客因为没有座位而无法登机的事件；这其实也是加航为了增收和控制成本而采取的措施中的一个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CP、CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada