在飞机上“被困”数小时，加拿大乘客气愤拨打911 求助

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星期一（7月31日），加拿大Air Transat 航空公司飞蒙特利尔的两个航班因天气原因而被迫改道渥太华，结果在渥太华机场滞留数小时，而且不让乘客在等候期间下飞机，导致两名乘客拨打紧急电话911， 寻求帮助。

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加拿大广播公司报道说，Air Transat从布鲁塞尔起飞的157航班，本应在周一下午15:15抵达蒙特利尔，但由于蒙特利尔地区出现雷雨，结果在蒙特利尔东部盘旋一圈后转道渥太华。

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17点，这架飞机在渥太华机场降落，然后在停机坪上一呆就是6个小时.

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乘客Laura Mah告诉加拿大广播公司，航空公司不准乘客下飞机，而飞机上的空调已经停了，机舱里很热，孩子在吵闹，大家在生气，结果有一名乘客拨打了911，后来有医护人员上了飞机，给乘客们送了一些水。

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该航班最后在晚上23点左右离开渥太华，飞往蒙特利尔。

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与此同时，Air Transat从罗马起飞的507航班也是同样境遇，该飞机本应在下午16:50 抵达蒙特利尔，改道渥太华后，在停机坪上停了5个小时，22点才得以离开渥太华，飞往蒙特利尔，

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乘客Josée Binet告诉加拿大广播公司，她在等候时拨打了911，寻求帮助。

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渥太华机场发布推特说，在出现延误的情况下，由航空公司决定是否可以让乘客离开飞机。

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（RCI with CBC ）

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