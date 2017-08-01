日本提升牛肉进口关税，加拿大牛肉业不高兴

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日本对进口冷冻牛肉征收 50%的临时关税，比原来的关税税率 38.5% 大涨了 11.5%， 新的税率将一直持续到明年3月。

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加拿大广播公司报道说，日本的新关税针对所有国家，包括加拿大、美国在内，日本政府表示，这是为了保护日本的农场主免受太多的外国竞争。日本说，美国对日本出口的冷冻牛肉数量已超过了世界贸易组织的规定。

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加拿大牛场主协会 Canadian Cattlemen’s Association 的执行副主任丹尼斯·雷诺（Dennis Laycraft）表示，过去几年来日本一直是美国牛肉最大的出口市场。

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他说，日本的新措施将影响到美国的牛肉价格，也将影响到我们的价格，日本是加拿大牛肉生产商的第三大出口市场，排在美国和墨西哥之后。

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© Justin Sullivan/Getty Images

（RCI with CBC）

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