生死未定：BC省红尾鹰孤儿被天敌抚育

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被定为美国国鸟的白头鹰本来是红尾鹰（亦称红尾鵟）的天敌。但是上个月在BC省悉尼市附近，一只红尾鹰却被一对正在抚育幼鸟的白头鹰收养了。这让当地的鸟类爱好者看得心惊肉跳，不知道这对养父母是“幼吾幼以及人之幼”，还是想把小小孤儿养肥了再给自家孩儿们当食物。

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当地野生基金会负责人大卫.汉考克（David Hancock）几个星期来一直在密切关注这个独特的家庭。他在接受CBC采访时说，红尾鹰似乎并没有意识到自己的危险处境。它只有2磅左右体重，却敢和已经长到12磅的白头鹰幼鸟抢夺食物。不过至少到目前为止，它还在平安健康的长大。

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好在所有的幼鸟都在学飞，这意味着它们不是每天呆在一起。小红尾鹰现在已经可以飞到一英里以外再飞回来了。汉考克说，它今后面临的生存挑战还是很严峻。它现在的健康成长得益于它认为自己也是白头鹰的误解。但是它必须很快明白真相，学会躲避天敌，还要学会融入红尾鹰的“主流社会”。这对它的小脑瓜来说是不是太复杂了呢？

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另外，它也要自己学会红尾鹰的捕食技能。红尾鹰捕食田鼠等小型哺乳动物，也吃路上被车压死的小动物。

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（RCI with CBC）

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