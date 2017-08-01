下台的姿势很重要：资深评论员黎拔佳谈克拉克退出政坛

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

前BC省长克拉克（Christy Clark）上个星期宣布退出政坛，让许多人感到突然。但是该省资深评论员、前温哥华市议员黎拔佳认为，这个宣布其实已经晚了很多，错过了最佳时机。她其实应该在新民主党组建新政府时就退出，给自由党留出一个应付新局面的空间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在评价克拉克其人时，黎先生最强调的是她的“政治性”。克拉克出身政治世家。早在大学时代参加学生委员会竞选时，她就表现出极强的活动能力和意志力。喜欢她的人会欣赏她旺盛的斗志和强烈的政治性。不喜欢她的人会觉得她像一个“政治打手”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

五年前那次省选，一直到投票当天的民调，自由党还以两位数的百分点落后。但是克拉克不气馁不言败，最后率领自由党“大翻盘”。黎先生回忆说，选举结果揭晓那天，全省不知多少人眼镜落地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是正可谓“成也萧何，败也萧何”。克拉克的政治能力让自由党转败为胜，但也导致上台执政这几年政治多于政策的败笔。或者如她的一个党内对手所说，政治操弄多于政策性的讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎先生尤其觉得克拉克在五月省选后这几个月里的表现令人遗憾。她先是言之凿凿，说自己肯定不会策动省选。但是当省议会通过不信任案后，她却去游说省督，希望以召集省选来避免立即下台。她也曾表示自己愿意接受省民赋予她的任何角色，做好反对党领袖。但这个诺言她也未能信守。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎先生说，克拉克在五月省选后犯的另一个错误是在施政报告中把新民主党的政纲照搬过来。此举使BC自由党陷于被动，导致自由党选民和党内资深成员的不满。他相信，如果在过去几个星期里发生过“逼宫”的话，此事很可能是重要诱因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克拉克在接受采访时曾表示没有想到绿党和新民主党结盟的决心这么大。黎先生说，这是很多政治人物犯过的错误，即高估自己，低估别人。克拉克高估了自己的声望，低估了对手的意志力，错估了民众对改变的需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎先生认为，BC自由党群龙无首的状态不会持续太久。党内有实力的人选很多，竞争可能会相当激烈。但这正是一个纠正“自由党施政报告抄新民主党政纲”错误的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎先生最后说，他在一本书里读到过一句话，大意是一个成功的政治人物，不是看他如何上台获得权力，而是看他离开时的身段是否优雅。克拉克上台时气势如虹，下台时却有点荒腔走板。这是很可惜的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每一天都可能有变：黎拔佳谈BC省政坛

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克拉克表示退出政坛后要做个好母亲

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada