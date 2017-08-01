用词不当：特鲁多为自己在《滚石》采访中对原住民拳击对手的评论表示遗憾

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加拿大总理特鲁多星期二（8月1日）表示，他“很遗憾”自己在向《滚石》杂志谈论原住民参议员布拉佐（Patrick Brazeau）的用词。他们两人在2012年曾为募捐举行了一场拳击赛。特鲁多说，他的评论不能反映自由党政府上台后实行的与原住民和解的政策，引起不快，他因此后悔自己当时用了那样的说话方式。

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特鲁多告诉《滚石》说，2012年组织那场拳击赛的时候，他想找一个“好陪衬”做对手，结果找到了一个好斗的厉害家伙，一个来自原住民社区的参议员。特鲁多认为他很适合这个角色，两人的搭配属于“正确的表述方式”。

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《滚石》上个星期发表了对特鲁多的专访长文。这番言论引起了原住民团体的不满。原住民儿童权益活动人士布莱克斯托克（Cindy Blackstock）认为，特鲁多的言论值得警惕，因为它仍然是殖民地时代的那种“文明和野蛮”的二分法：殖民者是文明人，原住民是野蛮人。她希望特鲁多能从这件事里接受教训。

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（RCI with CBC）

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