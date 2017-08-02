想要便宜机票的加拿大人还要再等一年

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民航领域专家的共识是，要解决加拿大民航业机票贵、服务差的问题需要引入更多的竞争。

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但加拿大西捷航空公司原定今年年底前推出独立于母公司的廉价航空公司计划被推迟到明年夏天。

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据加拿大新闻社的报道，导致这一推迟的原因有好几个。首先是政府对西捷旗下新民航公司的批文最快也要到明年第一季度才能拿到；拿到批文后其新成立的廉价机票民航公司才能公布航班编排、机票价格、并开始售票。

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廉价机票往往意味着乘客要为许多服务额外付费 © Carlo Allegri/Reuters

第二是西捷公司拨给新成立的廉价机票民航公司的10架波音737客机需要进行内部装修和座椅调整，如果多出半年的准备时间，则西捷公司可以在圣诞节和新年假期期间让这10架波音客机参加一年最繁忙民航旅行季节的服务、挣得更多的收入，而在明年春天的旅行淡季再进行飞机内部的整改装修。

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第三是西捷民航公司的飞行员5月份已经投票成立工会，另外5个工会组织正在积极争取得到西捷公司的空服员、地面服务人员、维修技工等主要部门员工成立工会组织的授权。而西捷公司要成立的廉价民航公司是独立公司，母公司方面自然希望这个子公司在没有工会的环境中运营的时间越长越好。

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