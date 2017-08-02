几个意思？CBC晚间新闻主持由一变四

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司英语电视网晚上10点钟播出的晚间新闻时事节目The National堪称CBC的旗舰节目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在该节目主播位子上干了三十年的皮特.曼斯布里奇Peter Mansbridge 7月份退休，加拿大广播公司高层用了一个月的时间寻找新主播，并在8月1日星期二公布了担任The National新主播的人选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一变四

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

让不少人意外的是，新主播不是一个人而是四个人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC英语电视网的高级记者 Adrienne Arsenault © Sylvia Thomson/CBC

据加拿大广播公司记者瓦特斯Haydn Watters的报道，这新选出的The National晚间新闻时事节目的四位主播是两男两女。两位女士一位是CBC英语电视网的高级记者 Adrienne Arsenault，另一位是CBC英语电视网政坛访谈节目主持人 Rosemary Barton；两位男士一个是CBC温哥华英语电视台新闻主播 Andrew Chang，另一位是CBC英语电视网新闻和时事频道的新闻主播 Ian Hanomansing 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这四位CBC英语电视网晚间新闻时事节目The National主播将从11月6日开始轮流做主播，每周星期日到星期五6天播出节目。其中Adrienne Arsenault和Ian Hanomansing在多伦多的演播室主持节目，Rosemary Barton在加拿大首都渥太华的演播室，而Andrew Chang则在温哥华的演播室主持节目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC政坛访谈节目主持人 Rosemary Barton © Jason Burles/CBC

这四位新主播通过Facebook与网民互动时说，他们在4天前才得知了被选为The National主播的决定，但由于要保密而不能说；他们在CBC高层8月1日正式公布这一消息时感到有些莫名的紧张；4个人之间也不太熟悉，还需要一定的时间进行磨合。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多元文化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司负责英语新闻的总编Jennifer McGuire麦圭尔女士在宣布The National新主播人选时表示，她做出选择四位主播而不是一位主播的决定不是为了只要四副面孔，而是要充分发挥四个人不同的特长，她相信让四位主播负责The National这一晚间新闻时事节目会更容易与加拿大多元文化的社会产生共鸣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC新闻和时事频道的新闻主播 Ian Hanomansing © Wendy D Photography

不过麦圭尔总编承认，走四位主播的模式是有很大风险的，这种开创先例的新模式是否会得到电视观众的认可还是个问号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

变革的风险

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卡尔顿大学新闻学教授瓦戴尔Christopher Waddell认为，作为纳税人资助的媒体公司，加拿大广播公司需要不断的创新和改革；但对加拿大广播公司英语电视网的旗舰节目The National做这么大的改变会让不少老观众不满意、甚至会导致一些观众去寻找另外的电视频道看新闻，但这样的变化是否会吸引更多的新观众现在没有人能知道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC温哥华英语电视台新闻主播 Andrew Chang © Jean-Francois Bisson/CBC

从网上留言来看，虽然有些网民对加拿大广播公司选择的4位新主播挺满意，但似乎更多的网民对CBC英语电视网用4位主播干一位主播的活不以为然。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不少网友不买账

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

署名Daniel Johnston的网民说，两个女人和两个少数族裔男子，这是CBC给定义的加拿大社会的形象，也是特鲁多想让国际社会看到的加拿大形象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

署名Allan Gordon的网民说，印度裔占加拿大人口4%，占The National主播的四分之一；华裔占加拿大人口5%，占The National主播的四分之一；欧洲裔女性占加拿大人口38%，占The National主播的二分之一；欧洲裔男性占加拿大人口38%，占The National主播的0%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

署名Ben Smith的网友说，从一个主播增加到4个，左派就知道乱花纳税人的钱！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

署名Stanley Baird的网友说，希望把主播的工资降到比较合理的水平，比如每年20万年薪，可别像前主播皮特那样拿那么高的年薪；现在电视新闻观众越来越少，主播的工资应该反映出这个现实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada