民调：阿尔伯塔刚合并的右翼政党已占上风

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俗话说“团结就是力量”。加拿大阿尔伯塔省两大右翼政党刚一合并，最新的民意测验就显示如果现在就举行省选，则这一由野玫瑰党和保守党合并成立的联合保守党United Conservative Party 将赢得多数党政府的执政资格。

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据加拿大广播公司记者John Gibson的报道，这一由Mainstreet民调公司进行的民意测验显示，阿尔伯塔省已经决定如何投票或者有明确投票倾向性的选民中有57%会把票投给联合保守党，而只有29%的选民会把选票投给现在执政的新民主党。

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真正有希望成为联合保守党党魁的是这两人二选一 © CBC

不过，阿尔伯塔省右翼政党的合二而一似乎也让省内选民中拿不定主意的选民比例上升。今年4月份阿尔伯塔省选民中有15%的人不知道会把选票投给哪一个政党，而现在这个比例猛升到27%，差不多是增加了一倍。

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观察家们认为，现在联合保守党还没有选出党魁，10月份选出党魁后再把脉才能更清楚的知道阿尔伯塔省选民的投票意向。

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目前竞争联合保守党党魁职位的三个人是前省保守党领袖Jason Kenney, 卡尔加里市律师Doug Schweitzer, 和阿尔伯塔省前野玫瑰党领袖 Brian Jean。

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