加拿大走向“多语化“，普通话成第三语言

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加拿大是双语国家，官方语言为英语和法语，然而，近年来移民的大增正在给加拿大的语言层面带来巨大改变。

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根据加拿大统计局最新公布的数据， 在2016年，有接近 23% 的加拿大人说，自己的母语既不是英语也不是法语，而是 “其他” 一种语言。

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相比之下，加拿大有20.4%的人说法语是自己的母语，这个比例比2011年普查时的 21.3%有所下降。

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加拿大统计局的助理主任让 – 皮埃尔·科贝尔（Jean-Pierre Corbeil）说，要把官方语言法语和加拿大的其他200种语言进行比较，我们必须小心，法语在可预见的未来不会被另一种语言所超越，尤其是英语和法语是移民来后需要掌握的语言。

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普通话

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如果把官方语言 – 英语或法语排除在外，人们在家里最常说用的第一大 “其他” 语言是普通话，2016年有 64万1100 名加拿大人在家里说普通话，其次是广东话（59万4705人）、旁遮普语（56万8375人）、西班牙语（55万3495人）、他加禄语（Tagalog ，52万5375人）和阿拉伯语（51万4200人）。

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在非官方语言中，他加禄语是增长最快的一种语言，自2011年以来，加拿大说他加禄语的人大增了35%，增长第二快的是阿拉伯语，从2011-2016年，加拿大说阿拉伯语的人增长了 30%。

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© CBC

加拿大历史上前几波移民潮所带入的非官方语言，如意大利语、波兰语、德语和希腊语，从2011年到现在，说这些语言的人都在下降。

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（RCI with CBC）

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