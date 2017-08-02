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加拿大家庭结构的 3 大趋势：单身、不要孩子、不结婚

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 2 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据加拿大统计局公布的最新人口普查数据，最近50年来，加拿大的家庭结构在迅速变化，最引人注目的有三个趋势：单身家庭在增多，夫妇无子女家庭在增多，同居不结婚的家庭在增多。

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单身家庭

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统计显示，2016年在加拿大所有类型的家庭中，位居第一的居然是单身者家庭，已经超过了由配偶组成的家庭。

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现在，在加拿大的1410万个家庭中，有 28.2% 是单身家庭， 2001年时的这个比例为25.7%。

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2016年的加拿大家庭结构
– 单身家庭: 28%; – 双亲有子女家庭：26%; – 夫妇无子女家庭：26%; – 单亲家庭：9%; – 其他 ： 11%.

单身生活越来越容易

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加拿大统计局的人口统计学家乔纳森·沙农（Jonathan Chagnon）说，加拿大的单身者比例正在达到有史以来最高水平。

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他说，有各种因素可以解释这种现象，首先是人口的老龄化，其次是在现代社会，人们发现独自生活变得越来越容易。

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他说，在150年前， 单身生活几乎是不可能的，尤其是妇女，完全没有今天这样的经济独立地位。

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加拿大各地的情况又不一样，有4个省份/地区单身家庭的比例高于全国平均水平。

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魁北克省的人最喜欢单身生活，三分之一的家庭，即 33.3% 是单身家庭。

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育空地区的这个比例是 32.2%，新斯科舍省 29.5%，BC省有 28.8 % 的家庭为单身。

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与其他国家相比

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在所有的富裕国家，单身生活都是越来越流行的趋势，与其他发达国家相比，加拿大的单身家庭比例显得很“正常”。

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数据显示，加拿大目前的单身家庭比例与英国、美国几乎同步，而且大大低于德国、挪威、法国等国的比例：

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单身家庭在所有家庭中占的比例
·         德国 41.4%

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·         挪威  40%

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·         瑞典  36.2%

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·         日本  34.5%

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·         法国 33.8%

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·         英国 28.5%

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·         加拿大 28.2%

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·         美国 27.5%

无子女家庭增多，结婚已经过时

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与此同时，加拿大统计局发现，加拿大的家庭平均人口不断萎缩，1871年的家庭人均5.6人，2016年则为2.4人。

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© Brent Stirton/Getty Images

父母+子女的家庭模式正在被打破， 无子女的家庭不断增多，在2016年，双亲有子女的家庭和无子女的家庭已经达到相等的比例，在加拿大的家庭类型中各占 26%.

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结婚，也正变得越来越“过时”，“婚姻”家庭正在越来越多地被“同居”家庭所取代。

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1966年， 加拿大91.8%的配偶是结了婚的，2016年，这个比例是 65.7%，同居配偶越来越被社会接受。

在魁北克省这种情况最明显，超过 40%的孩子出生在父母没有婚姻关系的家庭中，其他省份的这个比例只有11.7%。

加拿大的同性恋家庭也大幅增加，根据统计局的人口普查，目前加拿大有 72880 名同性伴侣，其中约一半居住在大城市 – 多伦多、蒙特利尔、温哥华和渥太华-加蒂诺。

© Reuters / Mark Blinch

（RCI  with Radio Canada,  CBC）

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