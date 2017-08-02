加拿大的 “啃老族” 大增，多伦多最多

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加拿大的社会趋势在改变，过去的趋势是人们一到18岁就搬出父母家，享受充分的自由，现在，越来越多的年轻人虽然已经年近中年，却选择继续住在父母的 “屋檐下”。

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加拿大统计局最新公布的数据显示，2016年，在20岁至34岁的加拿大人中，34.7%的人仍然住在父母家里，这比2001年人口普查时的30.6% 有所提高。

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多伦多是全国“啃老”一族比例最高的城市，在20-34岁年轻人中，接近一半的人，即 47.4% 还住在父母的家里，没有自己的独立住所。

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加拿大统计局的 Johanne Denis 说，经济条件显然是一大因素，住房成本的升高，特别是在大多伦多地区，导致许多年轻人不得不推迟搬出父母家的时间。

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与此同时，“几代同堂” 家庭也在加拿大快速增多，自 2001年以来增长了 37.5%。

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加拿大广播公司报道说，这可能与原住民和移民的人口不断增长有关，在原住民和移民的家庭中，多代同堂比较常见。

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（RCI with CBC）

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