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双赢配方？中国飞鹤公司在加拿大的婴幼儿配方奶粉工厂

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 2 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在安大略省金斯顿市城北靠近401高速公路的一个工地上，满载混凝土的卡车正在卸货。这里将是黑龙江飞鹤乳业有限公司的奶粉厂，也将是加拿大的第一家婴幼儿配方奶粉生产商。

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飞鹤公司去年年底和金斯顿市签约，投资2亿2500万加元在该市建厂。CBC记者Janyce McGregor报道说，中国终止独生子女政策后，需要更多的婴幼儿食品。而对于这个16万人口的城市来说，飞鹤的奶粉厂也是有史以来最大的经济项目之一。

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(MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

这个项目也将使加拿大重新成为婴幼儿配方奶粉生产国。加拿大乳业委员会几年来一直尝试找到一个愿意做这件事的厂家，见国内无人愿做，又和欧洲、亚洲的公司接触。正好飞鹤有意向北美扩展，遂谈成这个项目。

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对牛奶和羊奶的海量需求将牵动整个加东地区

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飞鹤奶粉厂占地28000平方米，将有一条牛奶粉生产线和一条羊奶粉生产线，计划在2019年冬正式投产。这两条生产线启动后，需要海量牛奶和羊奶源源不断地流入。据信羊奶粉生产线每年将需要7500万公升羊奶。而安大略整个省的羊奶年产量只有5200万公升。

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也就是说，在安大略省把羊奶产量翻一番到两番之前，要喂饱这条生产线还需要邻省或美国助力。可以预见，飞鹤公司将来会考虑在当地自己生产羊奶来保证供应。

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所产奶粉主要供应中国市场

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飞鹤在金斯顿生产的牛奶粉和羊奶粉85%将运回中国销售。在2008年的三聚氰胺毒奶粉丑闻后，只要有能力负担的家庭多半选择外国奶粉。但是为什么选择在隔着一个太平洋的加拿大建厂呢？加拿大乳业委员会的尚塔尔.保罗（Chantal Paul）说，加拿大对牛奶、奶酪和禽蛋业的供应管理制度是优势之一。这个制度虽然被特朗普怒斥，多年来也饱受提倡自由贸易人士的批评，但是它的好处是可以保障供应和维持价格稳定。

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羊奶生产不受供应管理制度的配额限制。飞鹤生产线对羊奶的巨大需求让安省乳羊饲养业看到了扩大经营的可能性。安迪.杰克逊（Andy Jackson）是其中之一。他曾和自己的合作伙伴开玩笑说，现在的300只羊五年后要增加到2000只。飞鹤投产后，这个玩笑恐怕要认真对待了。

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他说，安大略省的养羊业还停留在三、四十年前的水平。提高羊奶产量不仅仅是增加羊的数量，还应该下工夫改善乳羊的品种和营养。

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金斯顿市长帕特森今年年初应邀去黑龙江参观访问。(Office of Mayor Bryan Paterson)

金斯顿市长：中国东北和安省北部的地理环境很相似

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飞鹤公司今年年初曾邀请金斯顿市长布莱恩.帕特森（Bryan Paterson）率团前往黑龙江，参观齐齐哈尔等地的工厂和饲养场。他在接受CBC记者采访时表示，他去了以后，对当地和安大略省东部的地理环境如此相像感到惊讶。当然两地的规模和人口非常不同。他回忆说，他们参观过的一个村子有三个金斯顿那么大。

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飞鹤奶粉厂在建设阶段需要雇用一千多人，投产后将需要雇用两百多名全职员工。据信除了飞鹤派来的一个四人管理小组外，工厂所有员工都在当地雇用。

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（RCI with CBC）

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