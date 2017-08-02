偷越国境人数有增无减：魁北克省蒙特利尔市开放奥运体育场接待难民

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自美国总统特朗普发出要驱逐海地难民的威胁以来，每天都有一百多人越过加美边境进入魁北克省。过去的收容所不够用了。蒙特利尔市把奥运体育场的一部分用来安置他们。星期三（8月2日）一早已经有数十人到达。

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目前的“难民奥运村”有150个床位，今后几个月可能增加到450个。魁省难民安置服务部门发言人Francine Dupuis在接受Radio-Canada采访时表示，这是过去从未发生过的情况。

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去年一年魁北克省接待了5505名难民申请人，今年从1月到现在已经有6505人提出申请。被接到奥运体育场的人将在那里住几个星期，等待安全审查的结果。安全审查如果合格，他们的申请将被交给移民部官员。不合格的人会被递解出境。

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从理论上来说，审理申请的时间是60天，但是现在由于申请人太多，积压严重。他们可能需要等待更长时间。

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（RCI avec Radio-Canada）

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