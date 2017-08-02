仿效加拿大移民制度：特朗普支持一项移民法改革草案

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美国总统特朗普星期三（8月2日）宣布支持一项移民法改革草案（RAISE），提出这项改革草案的共和党参议员科顿（Tom Cotton）和珀杜（David Perdue）借鉴了加拿大移民接收体系，建议偏重接收有能力的申请人，而不是在美国有亲属的申请人。该草案同时建议把美国接收难民的数量减少一半。

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特朗普称这项改革是历史性的，是半个世纪以来最重要的移民法改革。他说，每年有一百万人拿到绿卡，但是他们中的大部分没有专长或技术。这种情况必须改变。

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这项改革草案还必须在美国国会获得通过。美国政府的统计显示每15个移民中只有一个可算是技术移民，不过大量美国公司需要雇用移民来从事非技术性的、通常本地人不愿干的繁重工作。

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（RCI avec Radio-Canada ）

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