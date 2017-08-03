房地产经纪常常要办Open House以吸引买房者

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落潮：房地产业会有一半经纪人退出

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 3 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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过去几年房价连年猛升的加拿大大温哥华地区和大多伦多地区有不少人加入房地产经纪人的行列，而且挣了不少快钱。

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但潮起也有潮落时。在联邦和省市政府协力推出调控房地产市场的一系列措施后，大温哥华和大多伦多地区的房地产市场相继开始冷却。

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有专家预测今后一段时间会有不少房地产经纪人退出这一行业。

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大温和大多地区曾是房子一挂牌就售出的火热局面
大温和大多地区曾是房子一挂牌就售出的火热局面 © Darren Calabrese/Canadian Press

据加拿大广播公司记者安德丽娅.霍普金斯Andrea Hopkins的报道，加拿大长达十多年的房地产市场热潮不但让成千上万人涌入地产经纪这一行业，而且带旺了室内装饰摆放行业、装修行业、家电行业、更不要说建筑行业了；但似乎正在到来的加拿大房地产市场熊市会导致上述行业的萎缩和成千上万工作岗位的消失。

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房地产行业一直是带动加拿大经济发展的主要引擎之一。自2008年以来，加拿大最大城市多伦多地区的房地产经纪人数量猛增了77%，达到48千人，十倍于加拿大就业市场的上升幅度。

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与之相对比，芝加哥这样的美国大城市的房地产经纪人数量才不过是13500人。

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加拿大全国房地产经纪人在过去10年的增加幅度是26.9%，这差不多也是加拿大住房建筑行业的就业增加幅度。

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现在加拿大就业市场差不多一百万个工作岗位是与房地产行业相关的工作，已经远远超过了石油、天然气开采和采矿行业提供的就业岗位数量。

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经济专家们担心，如果加拿大房地产市场的冷却变成了长时期的熊市，则加拿大经济产出和就业市场都会遭受痛苦的折磨。

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现在大多伦多地区半数房地产经纪人的日子不好过
现在大多伦多地区半数房地产经纪人的日子不好过 © Matthew Busch/Bloomberg

根据路透社今年5月份所作的调查询问，超过一半的经济专家认为加拿大温哥华和多伦多的房地产市场价格会出现大幅度的下降。

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知名的房地产熊市专家马达尼David Madani认为加拿大房地产市场最火热地区房价下跌的幅度会达到40%，而且下跌时间会长达5年。

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加拿大经济专家们的预测是，房地产市场进入熊市会让加拿大的国民生产总值GDP下降0.2到0.5个百分点。

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加拿大多伦多地区的资深房地产经纪人弗莱明David Fleming认为，过去几年房地产市场价格连年猛升的环境确实让不少进入房地产经纪人行业的新人赚了快钱；但多年的经验证明，在房地产市场熊市到来的时候，会有一半的房地产经纪人退出这一行业。

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实际上大多伦多地区房地产经纪人的日子已经开始不好过。统计数字显示，2016年多伦多注册房地产经纪人中差不多一半的人做成的房地产交易不超过两个，只有不到三分之一的多伦多房地产经纪人做成了的交易超过5笔。

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在1989到1992年加拿大的房地产市场价格猛降的年代，加拿大的房地产经纪人数量减少了18%。

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