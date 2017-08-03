不少联邦议员同时享受工资和退休金

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据加拿大广播公司记者Elizabeth Thompson的报道，加拿大联邦议会有几十名议员除了领取年薪之外，每年还领取不少退休金。

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加拿大联邦议员现在的年薪是17万2700加元，如果是联邦政府部长则年薪为25万5300加元。

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加拿大广播公司的调查分析显示，联邦议会338名议员中有36名议员在领议员工资的同时领取退休金。

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新民主党领袖穆凯尔从魁北克省议会领取退休金 © Adrian Wyld/Canadian Press

这36名在工资之外领取退休金的联邦议会议员中只有两人是从私营公司领取退休金，剩下的34名议员都是从各级政府或者是公关事业单位领取退休金。而且这38名议员中有五分之一是从加拿大联邦政府或者是加拿大军队领取退休金。

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上述在工资之外领取退休金的联邦议会议员有差不多一半的人年龄已达到或超过65岁，剩下的一半领取退休金的联邦议会议员中最年轻的人只有48岁。

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有的联邦议会议员选择在担任议员期间推迟领取退休金；但也有不少议员认为，退休金不是政府的特殊照顾、而是他们过去几十年工作期间积攒和储蓄下来的钱，是属于自己的钱。

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