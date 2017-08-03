本世纪初难民危机在重演？

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从美国非法越境进入加拿大魁北克省的难民申请者近几天猛增到一天1百到3百人，这让魁北克省接收和处理难民申请的机构几近瘫痪，也引起加拿大社会的不安。

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但有专家指出，这样的非法越境申请难民者猛增的情况在过去20年中已经发生过好几次。

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加拿大社会对非法越境者被准许申请难民看法不一 © Radio-Canada

据加拿大广播公司记者Stephen Smith的报道， 魁北克省移民厅长Kathleen Weil星期三说，虽然还没有具体的统计数字，但估计最近涌入魁北克省的非法越境难民申请者中有70%来自海地。

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有分析说，美国总统特朗普可能要取消给海地2010年大地震灾民在美国临时居住的特许项目，这可能是导致这些已经在美国居住了好几年的海地人大量越境涌入魁北克省的主要原因。

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处理难民事务已经有30年经验的律师戈德曼Richard Goldman指出，像现在魁北克发生的难民潮过去也曾经发生过，比如2001年有4.46万难民在加拿大申请难民身份，在2008年也有3.69万人在加拿大申请难民。按照目前的速度，今年在加拿大申请难民的人数会达到3万6千人。

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突然猛增的非法越境者让对难民申请者的初步甄别程序不胜负担，原来需要两到三天的处理时间变成现在需要一个月到两个月的时间。

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结果是这些非法越境的难民申请者都积压在蒙特利尔市。因为在没有通过难民初步甄别程序前这些难民申请者无法前往其他省份。

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