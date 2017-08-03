BC 省热浪破百年记录

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加拿大环境部说，这个星期，B.C.省正在经历的热浪已经打破破坏了100多年的气温记录。

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环境报本周公布的一份初步报告显示，BC 省南部的一些地区连续几天出现破历史记录的高温天气。

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其中最引人注目的地区包括 Agassiz，8月2日的气温高达 35.6℃，打破了1898年 34.4℃ 的最高记录，

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Chilliwack 也在同一天出现 35.6度℃ 的高温，破了1927年的最高纪录 32.8度℃。

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在 Victoria Harbour 地区，则出现了自1891年以来从来没有见过的高温。

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© Karin Larsen/CBC

加拿大环境部（Canada Canada）表示，预计这个星期的剩余时间，BC省南部地区的气温将继续徘徊在30到40摄氏度之间。

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（RCI with CBC）

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