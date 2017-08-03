圣劳伦斯河露脊鲸死亡数字增到 10条

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今年夏天到目前为止，加拿大的圣劳伦斯河水域已经发现了10条死亡的北大西洋露脊鲸 （North Atlantic right whales）。

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哈利法克斯市达尔豪西大学 （Dalhousie University）的博士后研究员金·戴维斯（Kim Davies）说，一个夏天就有这么多的露脊鲸死亡，让海洋领域的研究人员感到震惊。

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她表示，全世界范围内的露脊鲸只有 475条到525 条，现在我们已经少了 10条。

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© Fisheries and Oceans Canada

戴维斯说，在10条死鲸中，目前已经对6条进行了尸检，发现其中的3条鲸鱼是由于受到钝力伤害而死亡。

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戴维斯说，这3条鲸鱼有体内出血的症状，有可能与船只发生碰撞，因撞击而受伤。

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而另有1条鲸鱼的死亡很可能和缠上了渔具有关。

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目前研究人员在等待对其他死鲸的尸体剖检报告。

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金·戴维斯表示，研究人员们正在寻找解决这一问题的途径，比如是否可以通过水下远距离操作设施ROV技术，来警告船只，前方有鲸鱼。

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加拿大渔业部长多米尼克·勒布郎 （Dominic LeBlanc）今天（8月3日）将宣布联邦如何采取措施，来保护这种濒临灭绝的鲸鱼。

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（RCI with CBC）

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