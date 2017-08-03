蒙特利尔市说法语的人口继续下降

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根据加拿大的最新人口普查，加拿大说英法双语的人数达到历史高点，在 2016年，18%的加拿大人使用这两种官方语言，比2011年增长了3个百分点，而且，说双语的人中，有 45%居住在法语省份魁北克省。

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然而，并不是所有人都对这个消息感到高兴，在魁北克省，在家里说双语的多了，就意味着说法语的少了。

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统计显示，在加拿大全国范围内，说法语人口占的比例在下降，魁北克省的第一大城市 – 蒙特利尔市更不例外，与多伦多、温哥华一样，蒙特利尔是魁省大多数移民选择的定居地点。

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© RYAN REMIORZ

蒙市说法语人口减少，说英语人口增加

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加拿大广播公司的 Mélanie Meloche-Holubowski 报道说，在2016年，蒙特利尔岛上的居民中，有49.8% 的人说自己的母语是法语，2011年的这个比例是50.2%。

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蒙特利尔岛上以英语为母语的人有所增加，2016年是19.3%， 2011年是19.1%。

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与此同时，有127万5265人说自己在家里虽然不仅是说法语，但“经常”讲法语，这个比例比2011年增长了3.65%。

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第一大移民语言是阿拉伯语，普通话排第五

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母语为某一种“移民语言”的人，2016年在全市居民中占 36.2%，2011年的比例为 35.2%。

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统计显示，在蒙特利尔市，阿拉伯语是第一大“移民语言”，18%的人说自己的母语为阿拉伯语，其次是西班牙语（12.9%），意大利语（10.9%），克里奥尔语（6.5%），普通话为第五大“移民语言，说普通话的人占4.2%。

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另外， 2016年蒙特利尔岛上有680人使用一种土著语言。

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大蒙特利尔

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如果把地域扩大一些，在整个大蒙特利尔地区 （ grande région de Montréal）法语人口占的比例也在下降。

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在大蒙，以法语为母语的人在2016年占65.4%，2011年时是66.7%。

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英语人口保持相对稳定，2016年为13.3%，2011年13.7%。

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而以第三种语言为母语的人从23.4%提高到24. 8%。

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© PC / Andrew Vaughan/Canadian Press/file

趋势

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加拿大统计局助理主任Jean-Pierre Corbeil 表示，过去5年来，我们注意到，蒙特利尔岛上以英语作为第一语言的人增加了约 14,000人，郊区增加的更多，在南岸和拉瓦尔地区母语是英语的人增加了25,000人。

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他认为这是一种趋势，可能会继续下去，尤其是法语人口的出生率一直在下滑。

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Corbeil说，在魁北克省，总体来讲，未来20年，我们可能看到法语人口下降 3-4个百分点。

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一直致力于保护法语的人士对新出来的数据非常担心。

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圣·让·巴蒂斯特协会（ Societé Saint Jean Baptiste ）的马克西姆·拉波特 （Maxime Laporte）呼吁政客们结束采取双语体系。

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对于蒙特利尔岛上说英语人口增加的原因，加拿大统计局认为主要是由于移民。

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当地的一些英语组织说，还有，在70年代、80年代和90年代，大约有50万说英语的人离开了蒙特利尔，现在，其中的一些人正在重返 “故乡”。

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(RCI with Radio Canada)

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