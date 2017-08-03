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中国飞鹤落地安省：政府补贴多少？牛奶收购价几何？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 3 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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黑龙江的飞鹤乳业投资2.25亿加元在安大略省金斯顿市建厂，预计开工后年产6万吨牛羊奶粉。如此大笔的外资无论哪一个国家都不会无动于衷，而加拿大乳业又是一个在对外贸易和自贸协议谈判中屡屡引起摩擦的“痛点”。现在奶粉厂已经开工，大家讨论和猜测最多的话题，一是飞鹤将以什么样的价格购买牛奶和羊奶，二是它能从联邦和安省获得多少拨款。

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尽管有关官员语焉不详，CBC记者Janyce McGregor通过加拿大信息公开法还是获得了一些资料和数据。例如，在安大略省食品加工业的大笔投资可获得相当于投资额10%到15%的政府拨款，这意味着飞鹤公司可以从安省政府获得至少2250万加元的拨款。

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但是记者获得的资料显示省政府提出的拨款数额是1340万，比飞鹤的要求少了将近一半。这个分歧最后如何解决，是否已经解决，文件中找不到答案。

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在联邦层面，飞鹤有资格获得一项对创新公司的资助。具体数额不详。去年9月，飞鹤与加拿大乳业委员会签署了一项保密协议。同一个星期里，中国总理李克强到访，和加拿大总理特鲁多会晤并宣布开始加中自贸协议探索性会谈。

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未来的飞鹤奶粉厂“加拿大皇家乳业” (Feihe International Inc.)

飞鹤总部虽然在黑龙江，但是未来的金斯顿奶粉厂所属的“飞鹤国际”却是在开曼群岛注册的公司。奶粉厂的正式名称是“加拿大皇家乳业”（Canada Royal Milk），它可以享受和加拿大本国食品加工商同等的政府资助。

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飞鹤奶粉厂将按“第七类价格”购买牛羊奶

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“第七类价格”指的是加拿大乳业委员会今年年初制定的一个新的价格类别，涵盖浓缩奶蛋白、脱脂奶和全脂奶粉等乳制品原料。据安省奶农协会总干事劳埃德（Graham Lloyd）透露，飞鹤公司将按照这一类价格购买两条生产线所需的牛奶和羊奶。

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但是飞鹤奶粉厂要到2019年投产时才会开始需要原料。而“第七类价格”已经引起美国、澳大利亚和新西兰的强烈不满。这几个乳业大国认为新的价格类别把它们挤出了加拿大市场，威胁要向世贸组织提出投诉。

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(Carlos Barria/Reuters)

新的价格类别出台后，加拿大乳制品加工业确实大大减少了美国渗滤牛奶的进口。威斯康星州的Grassland乳制品公司以此为理由取消了和当地75家养牛场的合同。此事引起特朗普4月份去威斯康星州时炮轰加拿大，称加拿大的乳制品政策是“一个耻辱”。就在上个月，美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）在访问多伦多时指责“第七类价格”非常不公平，“偷偷摸摸的”违反了世贸规定。

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加拿大乳制品业认为自己完全遵纪守法

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但是制定“第七类价格”的起因之一，正是因为Grassland利用渗滤牛奶作为乳制品原料不在关税名单上的漏洞，以低廉价格大量出口到加拿大。

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劳埃德说，他对美澳等国威胁要上世贸讨说法并不担心，因为加拿大遵守了所有的规定。另外，加拿大是乳制品进口国而不是出口国。美国在乳制品贸易上对加拿大有4亿加元的顺差。

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特鲁多4月份在回应特朗普的指责时表示，每个国家都在采取措施保护本国农业，而且都有理由这样做。我们用不着假装在农业上存在一个全球自由贸易市场。

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（RCI with CBC）

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