高温杀人：如不采取措施。南亚部分地区到本世纪末时将不适合人类居住

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如果不采取措施延缓全球气温变暖的速度，到本世纪末，印度将有四千万人不得不因高温迁徙到别处。约克大学的人口与公共健康专家霍夫曼（Steven Hoffman）说，那就相当于整个加拿大都不能住了一样。

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全球各地都将遭遇高温天气，但是在人口密度高、贫困人口多的南亚地区，后果将更为严重。麻省理工学院和洛约拉玛丽蒙特大学的研究人员分别用两个模型来预测高温对全球，尤其是对南亚的影响。他们的研究报告星期三发表在《Science Advances》期刊上。

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这项研究使用结合了气温、湿度、风速、日射角度和云层等因素的“湿球温度”来衡量高温在阳光直接照射的情况下对人体的影响。对一个身体健康的人来说，湿球温度达到35摄氏度，承受时间达到6个小时会导致死亡。2015年在印度和巴基斯坦造成3500多人死亡的热浪达到30度。

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研究显示，如果不采取更加有力的措施，继续目前的政策和升温速度的话，到本世纪末，南亚地区生活在31-32摄氏度的人口将从现在的15%增加到75%，将有4%的人口遭遇35度的湿球温度。

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（RCI with CBC）

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