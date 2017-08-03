前总理马尔罗尼的长女进军安省政坛，寻求进步保守党提名

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卡罗琳.马尔罗尼（Caroline Mulroney）本周宣布进军安大略省政坛。她将在多伦多北部的York-Simcoe选区争取成为下一届省选的安省进步保守党候选人。该党候选人提名会议将在9月份举行。

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安省进步保守党领袖布朗（Patrick Brown）已经在推特上对她表示热烈欢迎。CBC记者Meagan Fitzpatrick报道说，她也获得了这个选区的现任进步保守党议员门罗（Julia Monro）的支持。即将退休的门罗是安大略省议会里资历最老的女性议员。

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马尔罗尼星期三（8月2日）在一段视频里发表了她的“从政宣言”，表达她对安省的热爱和对安省未来的信心。

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安大略省选将于明年6月举行，离现在不到一年。目前进步保守党在安省选民支持率上位居第一。

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马尔罗尼今年43岁，有四个年龄在10岁到12岁之间的孩子，其中有两个是双胞胎。她在今年五月主持联邦保守党选举时就已经释放出有意踏入政坛的信息。

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（RCI with CBC）

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