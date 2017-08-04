女士抱怨：假肢为啥不能鲜艳点

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在加拿大，失去胳膊或腿的加拿大人虽然获得假肢已经不是难事，但一些人抱怨假肢的颜色选择实在太少。

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万舟生下来就残废的左小腿被截肢 © Submitted

据加拿大广播公司记者Alex Soloducha的报道，今年30岁在萨斯喀彻温省居住的万舟Rahab Wanjau女士6月份做的左小腿切除手术很成功，但在安装假腿时她却发现可以选择的假肢颜色太少了，实际上她只有两种选择，一种是白色脚壳、一种是深黄色脚壳，没有一种与她的肤色相近。

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假肢的脚壳由于走路时的磨损每半年到一年的时间就需要更换。

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万舟：都2017年了，为啥假肢没有更多颜色？ © Submitted

万舟女士询问给她安装假肢的专家能不能在下一次更换假肢脚壳时换一个与她肤色一样或者是接近的脚壳，得到回答是可以倒是可以，但却要她自己掏钱，因为萨斯喀彻温省的公费医疗项目只支付标准颜色的假肢费用。

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万舟认为，苹果公司每年都推出新手机，汽车公司也是每隔几年就给汽车改型，假肢不是什么奢华产品，人们要是有选择谁愿意去截肢？都2017年了，为什么不能提供与肤色一样的假肢呢？

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万舟指出，加拿大是实行多元文化政策的国家，居民中有来自许多国家不同肤色的民众，只有两种颜色的假肢实在没有道理。

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不过业内人士指出，对于制作假肢的公司来说，按照每个客户的肤色制作假肢脚壳会明显增加制造成本，所以假肢公司批量生产的一般只有两种或三种颜色的假肢；如果客户坚持要与肤色一样的假肢，则需要多付费用单独定做。

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