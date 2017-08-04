国防部：军人应能同时领工资和退休金

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大广播公司报道了加拿大联邦议会超过十分之一的议员在领取至少17万加元年薪的同时还领取退休金的消息后，CBC又报道说，加拿大军方打算取消原来实行的限制退役军人在被军方重新聘用后同时领取薪金和退休金的规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：不少联邦议员同时享受工资和退休金

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者布鲁斯特 Murray Brewster的报道，加拿大军方打算取消对退役军人再度被军方雇佣后同时领取薪金和退休金规定的计划已经得到联邦自由党政府原则上的批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军方希望政府批准一些军人领取双重报酬 © Master Corporal Precious Carandang, 4th Canadian Division Public Affairs

在今年6月份公布的自由党政府国防政策白皮书中已经提到了这一计划，不过这个计划还只是在初始阶段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀政府限制军人领双酬

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈珀的保守党政府在2012年推出一系列规定，严格限制加拿大军人领取年薪加退休金的双重报酬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队人事部门负责人拉马尔Chuck Lamarre将军在回答加拿大广播公司记者有关军人领取双重报酬的问题时说，准许军人同时领取薪金和退休金是留住军事人才的重要手段；培训军事人才要花费大量的金钱，军人要成材也需要时间和战火的磨练；加拿大军队需要具有留住所需人才的能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在哈珀的保守党政府当政时，加拿大军方以阿富汗战场需要具有战斗才能和特殊军事科技才能军人的理由要求政府批准重新征召一些退伍军人服现役、并准许他们在领取军人薪金的同时继续领取其退休金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果出现了加拿大军方陆海空三军的不少资深军人前一天还是军人，第二天就成了退役领取退休金、但以合同军人或者是预备役军人的名义继续干同一工作领取薪金的非现役军人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时执政的哈珀政府对军方的这种做法很为反感，在2010年要求联邦议会军事问题小组委员会对军人领取双重报酬的问题举行听证调查；这一听证调查的结果是哈珀政府在2012年推出限制军人领取双重报酬的一系列规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些规定的主要原则是，军人在退役后被聘为全职预备役军人同时领取年薪和退休金的时间不能超过364天；在364天之后该预备役军人必须决定是重新成为加拿大军队的现役军人、停止领取退休金，还是离开加拿大军队停止领取薪金、只领取退休金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，非全职的后备役军人不受这一限制性规定的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多政府要开禁

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的自由党政府上台后提出要把加拿大预备役军人数量增加到3万人的目标，而经过多年的预算削减，现在加拿大军队只有1万4千预备役军人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大军队人事部门负责人拉马尔将军 © Murray Brewster

加拿大军队人事部门负责人拉马尔将军认为，实现自由党政府扩充预备役军人的目标需要征召大量退役军人，这些退役军人已经具有军人所需要的技能和经验；但要做到这一点先要取消对退役军人重新服役领取军人薪金的同时领取退休金的限制，否则这些退役军人会更加愿意在私人企业工作，因为在私企工作他们可以不受任何限制的在领取工资的同时领取军队的退休金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada