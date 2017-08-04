81岁老奶奶勇斗35岁抢钱壮男（视频）

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据加拿大广播公司记者 Amara McLaughlin的报道，在多伦多北部40公里的安大略省Aurora市居住的81岁老人玛丽.里瓦斯Mary Rivas在遭遇抢劫时选择了反击。

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虽然她敌不过在蒙特利尔银行一个支行自动取钱机前要抢她刚刚取出的5百块现金的壮汉，但她让自动取钱机的摄像头捕捉到了该抢钱男子的正面和侧面形象。

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玛丽在与抢钱者搏斗时脸部擦伤、还断了几根肋骨 © CBC

玛丽告诉加拿大广播公司记者说，当站在她旁边自动取款机前的男子在她取现金时突然窜过来要抢钱时她抢先把钱抓到了手里；那壮汉使劲从她手里抢钱，她则使劲推搡壮汉，这样做不是为了保住钱而是要让摄像头拍下其形象。



警方星期三公布了银行监控摄像头拍下的有关视频、呼吁民众提供线索；不到24小时，警方以抢劫罪逮捕了来自Sudbury市的一位35岁男嫌疑人。

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虽然玛丽在与抢钱男子搏斗时被打倒在地，不但脸部有擦伤而且断了几根肋骨，但她并不害怕。玛丽说她当时没有时间害怕，只记得她母亲曾经告诉她的招数，“如果有男人要对你施暴，你要用膝盖对付他”。

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