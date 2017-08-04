加拿大7月失业率降至6.3%，主要是找工作的人少了

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7月份加拿大新增了11,000个工作职位，与经济学家们预测的基本一致。

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加拿大统计局星期五（8月4日）表示，上个月全职职位增加了35,000多个，但兼职工作减少了24,300个。

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统计局说，虽然总体上看没有增加多少就业机会，但找工作的人减少了，从而把失业率往下拉，降至6.3%。

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统计局还说，安大略省和马尼托巴省的就业机会增加，但在阿尔伯塔省、纽芬兰和拉布拉多省以及爱德华王子岛省，就业市场在缩减。

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失业率下降主要是由于找工作的人少了

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TD银行经济学家Brian DePratto表示，新出来的就业报告给出的信息有点混杂。

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他说， “失业率的下降主要是由于加拿大人找工作的人数减少，但也有让人感到安慰的地方， 这就是“核心”工作年龄群体似乎就业处于稳定。

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IT领域、批发零售业和制造业的就业机会增加，而教育领域、公共管理和农业领域的失业上升。

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（RCI with CBC）

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