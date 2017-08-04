为什么在美国的海地人成千上万往加拿大涌？

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对于在美国没有身份、处于“临时受保护地位”的5万名海地人来说，前往加拿大，似乎是他们现在能够看到的唯一出路，但许多人不知道的是，其实他们到加拿大后的未来并不确定。

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加拿大广播公司的Verity Stevenson 报道说，美国在2010年海地大地震之后对海地人授予的“临时保护地位”将于明年1月份到期，这意味着没身份的人面临遣返，从而导致在美国没有身份的海地人往加拿大涌。

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然而，很多人不知道的是，加拿大对海地人采取的类似政策已经到期了，在加拿大也一样，如果庇护申请被拒，则将面临被驱逐出境。

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© Charles Contant/CBC

美国的立场

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美国国土安全部说，海地现在已经是一个安全的国家，美国不打算延续对海地人提供的这一地位。

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美国纽约市的移民律师伊曼纽尔·德斯（Emmanuel Depas）出生在海地，他表示，返回海地意味贫困和遭受迫害，他的许多客户唯一的希望就是去加拿大。

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他告诉加拿大广播公司，我也建议这些客户去加拿大，因为没什么别的选择。

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加拿大的“临时保护”在2016年结束

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海地确实是个多灾多难的国家。

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2004年，海地发生政变，加拿大暂停把没身份的海地人驱逐出境，之后是2010年的大地震，造成20多万人死亡，几年后海地又遭遇了一场毁灭性飓风。

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加拿大把暂缓驱逐无身份海地人的政策重续了两次，但已经于2016年8月4日终止，加拿大目前已经有3 200名没有身份的海地人，他们都必须以人道主义等理由申请庇护居留权。

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塞吉·不舍罗（Serge Bouchereau）一直在帮助那些没有身份的海地人，他表示，大多数人的申请获得批准，有些人自愿返回了海地，还有些人仍然“黑户口”呆在这里。

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传言和希望

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© Paul Chiasson/Canadian Press

美国迈阿密市的移民律师、美国海地律师协会前任主席帕特丽亚·艾利兹（Patricia Elizee）告诉加拿大广播公司，不幸的是，无论是对美国的移民法，还是对加拿大的移民法，很多人其实并不清楚，不了解正确的信息。

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她说，“他们依靠的是谣言，是希望，希望为自己和家人创造更美好的未来。”

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在美国没有身份的海地人圈子里，有一些大量转发的短信，鼓励没有身份的海地人去加拿大。

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加拿大广播公司获得的其中一个短信写着：加拿大“邀请甚至鼓励所有海地人来申请居留… 费用将由加拿大政府承担”。

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加拿大的欢迎态度

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对于过去一个月来大批海地人涌入加拿大，塞吉·不舍罗并不觉得奇怪。

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他说，蒙特利尔市有超过12万海地人，他们中有的有家人和朋友在美国，一直与美国的海地人有着家庭、生意和文化上的联系。

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他接着说，在美国没有身份的海地人，对美国总统特朗普的政策感到恐慌，知道特朗普不是在开玩笑，不会延续给海地人的“临时保护“。

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但他们同时也知道加拿大是一个欢迎难民的地方，而且海地人过境时在边境所受到的友好对待，更证实了这一点。

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（RCI with Verity Stevenson/ CBC）

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