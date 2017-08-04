加拿大贸易赤字大增，加元回落到两周来最低

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今年6月加拿大的贸易赤字高达36亿加元，出口额从近期的高点回落，而进口额却大大增长。

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加拿大统计局星期五（8月4日）报道说，加拿大的出口在连续3个月创记录后，于6月份下降，降幅为4.3%，总额465亿加元， 与此同时，加拿大的进口则上升了0.3%，总额达501亿加元。

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加拿大的出口大部分是去美国，加拿大与美国之间存在的是贸易顺差，最近加拿大与美国的贸易顺差有所缩小，5月份的顺差为35亿加元，6月份则降到22亿。

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不过，加拿大与世界其他地区的贸易赤字从5月的49亿扩大到6月份的58亿加元。

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加元回落

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在最新的贸易赤字出来后，加元立即回落，降到两周来最低点。

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星期五早上9点，1加元兑79.30美分。

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这个星期，加元下降了1.4%， 不过，自从5月初以来，在加拿大央行7年来首次上调利率的推动下，加元涨了超过 9%。

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（RCI with CBC）

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