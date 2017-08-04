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烟雾弥漫，BC省多个地区的空气质量进入高风险级别

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 4 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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BC省内陆地区的山火此起彼伏，已经持续了一个多月。大火虽然烧不到大温等沿海地区，但是随风四处飘散的烟雾影响了空气质量。根据加拿大环境部发布的预报，全省大部分地区的空气质量健康指数（AQHI）都在7或7以上。其中坎卢浦斯和威廉姆斯湖两地达到最高指数10。

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若以“低”、“中”和“高”来显示空气污染对健康的威胁，达到7就进入了高风险类别，以深浅不同的红色标识。

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大温等地8月4-5日的空气状况，四栏分别是目前，今天，今晚和明天的指数。（Environment Canada）

CBC记者Matt Meuse 报道说，高温并且烟雾弥漫的天气还将持续数日。烟雾对心肺功能有问题的人以及老人和孩子格外有害。但即使是对身体健康的青年和中年人，在空气质量健康指数达到7时最好也采取一定的保护措施。

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减少或停止剧烈运动

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不列颠哥伦比亚大学空气污染接触实验室负责人克里斯.卡尔斯滕（Chris Carlsten）在接受CBC采访时建议当地居民避免剧烈运动，这几天最好不要跑步或骑车远行。因为即使达到高风险指数的空气对健康的人没有直接的危险，大量吸入也是有害的。

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不合适的口罩不如不戴

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空气不好的时候，很多人会想到戴口罩。但是卡尔斯滕说 ，不合适的口罩不如不戴。它阻碍了呼吸，迫使你更用力吸气，因此把污染物吸入肺部更深处。

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BC省疾病控制中心只建议那些长时间在烟雾中工作的人戴口罩。被称为“N95型”的口罩可以挡住95%的颗粒物，但前提是必须非常合适。

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7月30日在威廉姆斯湖，烟雾背后的太阳。（CP/Darryl Dyck）

去有空调的大型建筑避难

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温哥华卫生官员马克.利斯辛（Mark Lysyshin）说，购物中心或电影院使用的大型商用空气过滤系统可以更有效地挡住空气中的烟尘微粒。在家里安装空气净化器也是一种选择。但是如果房子大的话，空气净化器的功率也必须足够大才有用。

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而《纽约时报》记者Steven Kurtz则直截了当地说，大部分家用空气净化器实际上如同保健品，无害却也没有太大用处。

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利斯辛还提醒说，如果家里装了空气净化器，要记得定期检查和换过滤网。

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检查汽车的空气过滤器

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BC省汽车协会的戴夫.维洛伊（Dave Weloy）建议，如果需要开车穿过烟雾弥漫的地区，要把车窗关好，并把改用内循环空调（亦称“再循环”），以关闭气流通道，不让外部空气进到车里。

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如果长时间在发生火灾的区域内或火场周围行驶，需要及时检查清洗汽车的空气过滤器。

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BC省其他地区8月4-5日的空气状况（Environment Canada）

BC省同时遭遇热浪，本周有几个地区气温打破百年记录

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8月2日，位于弗雷泽河谷东部的Agassiz最高气温达到35.6摄氏度，超过了1898年的最高纪录34.4摄氏度。

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同一天，位于温哥华东边100公里处的Chilliwack市最高气温也是35.6摄氏度，超过了1927年的最高纪录32.8摄氏度。

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维多利亚港口区的气温8月1日也略超过1891年的最高纪录。

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（RCI with CBC）

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